Dizionario appassionato di Napoli di Jean-Noël Schifano

(Di giovedì 15 novembre 2018)diè l’ambiziosa opera di un intellettuale francese di origini italiane,, già autore di saggi e romanzi ambientati nella città partenopea, e traduttore in Francia dei testi di Umberto Eco, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Italo Svevo e Alberto Savinio.ha deciso di esporre dalla a alla zeta i motivi per cui è da sempre innamorato di, della sua storia millenaria scolpita in ogni pietra e della sua forte identità marchiata a fuoco nei cuori dei suoi abitanti. Una città unica al mondo, che lo scrittore celebra attraverso il racconto di eventi storici, di aneddoti letterari e di piccole curiosità che arricchisce con la sua visione personale e con i suoi ricordi di vita. Storia di una città che l’elegante prosa ditrasforma in luogo mitico, il cui glorioso passato si intreccia al complicato presente in un’opera ...