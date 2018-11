Diritti umani | Al via la campagna ' Kindness and Democracy'

La leghista anti-rom che guida la Commissione Diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - a capo della Commissione Diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Anti-migranti e pro ruspe - polemica sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

La leghista anti-rom a capo della commissione Diritti umani : Le sue posizioni fanno discutere. Come quel like messo nel 2017 a un commento di un suo amico su Facebook, che a proposito degli alloggi popolari per stranieri, si concludeva con la frase "un forno ...

Leghista anti-migranti eletta presidente della Commissione Diritti umani. È scontro : Nel marzo 2016, Pucciarelli si presentò in burqa sui banchi dell'assemblea del consiglio regionale ligure per «dare voce a tutte le donne invisibili costrette a indossarlo in Italia e nel mondo». Le ...

Stefania Pucciarelli - leghista presidente della commissione Diritti umani : furia-sinistra - nel suo passato... : Per la Lega, la senatrice Pucciarelli è una figura di 'comprovata esperienza politica' grazie alla quale 'saprà attendere ai compiti cui è chiamata dedicandosi con imparzialità, rispetto ...

Pucciarelli - la leghista pro ruspe presidente dei Diritti umani : Stefania Pucciarelli plaude le ruspe e mette il like a chi incoraggia l’uso dei forni per i rom in attesa di un alloggio popolare. E oggi è presidente per i diritti umani. Non è una battuta, ma la verità. La senatrice leghista è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani e annuncia così su Facebook la sua nuova carica: “Ne sono orgogliosa e emozionata. Insieme ai colleghi del gruppo Lega-Senato lavoreremo pancia a ...

Stefania Pucciarelli - la leghista anti-rom - presidente della Commissione Diritti umani : Uno dei controversi post pubblicati dalla senatrice leghista negli anni sui suoi profili social Una vera ossessione quella per gli «zingari» , le «risorse» della Boldrini e verso ogni minima ...

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

Chi è Stefania Pucciarelli - dai post contro migranti ai Diritti umani - : Eletta al Senato con la Lega nel marzo 2018, in passato ha suscitato polemiche per un "mi piace" a un commento che invocava i forni per gli stranieri e per essersi presentata in burqa al consiglio ...

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei Diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

Leghista Pucciarelli presidente Commissione Diritti umani : è polemica - : L'elezione della senatrice viene criticata dalle opposizioni e da diverse associazioni che hanno ricordato alcuni episodi del passato della 51enne ligure. Nel 2017 aveva messo un "like" a un commento ...

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe contro rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

Diritti umani - Lega-M5s scelgono come presidente la senatrice pro ruspe a cui piacevano “i forni per i migranti” : Una settimana fa sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto di una ruspa che distrugge un campo nomadi a Castelnuovo Magra (La Spezia) e la scritta “Un altro passo avanti per ristabilire la legalità”. A giugno 2017 l’hanno beccata mettere un “mi piace” al commento di un utente su Facebook “la prima casa gli italiani, agli altri un forno gli darei” ed era stata costretta a scusarsi. Oggi la ...