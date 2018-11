Diritti umani | al via campagna Kindness and Democracy

Stefania Pucciarelli - tra ruspe e Diritti umani : È stata eletta al Senato lo scorso marzo, con quasi 115mila preferenze. Per l’esattezza sono 114.714 e altrettante volte lei ringrazia sulla home page del sito dedicato al suo lavoro. Stefania Pucciarelli è in politica da anni, ma il balzo a livello nazionale lo ha fatto solo quest’anno e sui giornali ci è finita da poche ore: dopo la sua elezione a presidente della Commissione straordinaria di Palazzo Madama per la tutela e la promozione dei ...

Dl Sicurezza - il Consiglio d’Europa lo boccia : “È un passo indietro per i Diritti umani” : Il commissario Dunja Mijatovic ha espresso preoccupazione per il decreto Sicurezza di Matteo Salvini: "Sono preoccupata per una possibile regressione che andrebbe contro la tradizionale accoglienza italiana delle persone che hanno bisogno di protezione". Secondo il Consiglio d'Europa, non consentendo ai migranti di accedere al sistema Sprar, sarà più difficile integrarli.Continua a leggere

"Attraverso la nostra campagna, diffonderemo conoscenza e buone pratiche, in ogni luogo possibile - prosegue la Butera – e ci impegneremo nelle sedi istituzionali preposte, come le Nazioni Unite, affinché avvenga protezione e difesa dell'individuo". Nel mese di marzo, Giorgia Butera e

Diritti umani : Al via la campagna 'Kindness and Democracy' : In occasione della giornata mondiale della gentilezza, celebrata in tutto il mondo il 13 novembre, le Associazioni Mete Onlus e Protea Human Rights hanno lanciato la campagna Socio-Culturale: '...

La leghista anti-rom che guida la Commissione Diritti umani : Sui social della senatrice da anni è un fiorire di attacchi e invettive contro zingari, gay e - prima delle elezioni - anche 5 Stelle. La difesa: «Non mi pento, risponderò coi fatti»

Anti-migranti e pro ruspe - polemica sulla Pucciarelli a capo della Commissione Diritti Umani : Ma sta creando scalpore anche la nomina del senatore del Carroccio Pillon, noto per essere contrario a unioni civili e aborto, diventato componente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza

Pucciarelli - la leghista pro ruspe presidente dei Diritti umani : Stefania Pucciarelli plaude le ruspe e mette il like a chi incoraggia l’uso dei forni per i rom in attesa di un alloggio popolare. E oggi è presidente per i diritti umani. Non è una battuta, ma la verità. La senatrice leghista è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani e annuncia così su Facebook la sua nuova carica: “Ne sono orgogliosa e emozionata. Insieme ai colleghi del gruppo Lega-Senato lavoreremo pancia a ...

Pucciarelli a capo della Commissione Diritti umani - è polemica sulla leghista anti-migranti e pro ruspe nei campi rom : Tutti i giorni un nuovo passo verso una deriva culturale e politica. Ma dove vogliono portare il nostro Paese?". E' l'attacco dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini. +Europa: "Vero e proprio ...

