DIRETTA Croazia-Spagna | risultato live 0-0 | streaming video e tv | palo di Perisic!

Nations League - stasera Croazia-Spagna in DIRETTA su Canale 5 e Sportmediaset.it : Strano a dirsi ma Croazia-Spagna di stasera , diretta esclusiva su Canale 5 e Sportmediaset.it alle 20:45, è una sfida testacoda del gruppo 4 della Lega A di Nations League . I vice-campioni del mondo, dopo lo 0-6 "dell'andata", vogliono vendicarsi anche per evitare la retorcessione nella Lega B ma le Furie Rosse con tre punti accederebbero alle semifinali dirette. Un pari servirebbe a poco a ...

