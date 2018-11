Di Maio | terra dei fuochi?Guardare storia

Terra fuochi - Di Maio a Salvini : inceneritori non c'entrano una ceppa : ... contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con il Ministero dell'Ambiente ...

Maiorca : visibilità zero ma questi piloti atterrano lo stesso - VIDEO - - : Sulla rete è apparso il VIDEO dell'atterraggio di un Boeing 737-800 all'aeroporto di Palma di Maiorca durante un forte temporale. Nel VIDEO si vede che il velivolo in fase di atterraggio entra in una ...

Forte temporale su Palma di Maiorca - l’atterraggio nella tempesta è da brividi. Il video dalla cabina di pilotaggio : Su Palma di Maiorca, in Spagna, è in corso un Forte temporale. Un Boeing 737-800 si avvicina alla pista di atterraggio e gli ultimi secondi prima di toccare il suolo sono immortalati in un video dalla cabina di pilotaggio. I piloti, nonostante la scarsa visibilità e le forti raffiche di vento, faranno atterrare il velivolo in tutta sicurezza. Youtube/737 Aviation L'articolo Forte temporale su Palma di Maiorca, l’atterraggio nella tempesta ...

Di Maio : «Consiglio dei Ministri in Terra dei Fuochi per prendere misure» : «Ieri sera c'è stato un nuovo incendio in un deposito rifiuti a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, visto che ce ne sono stati tanti. È una...

Alluvione Sicilia - Luigi Di Maio pronto ad atterrare in Sicilia : Alluvione Sicilia, il Ministro Luigi Di Maio si recherà nel fine settimana in Sicilia Catania – «Oggi ho incontrato i sindaci Siciliani. Abbiamo preso impegni a partire dalle scuole per trasferire le risorse e rendere di nuovo agibili gli edifici pubblici e nel weekend sarò in Sicilia con il capo della Protezione civile per fare stime riguardo ai danni che hanno colpito gli edifici privati». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio fuori ...

Alluvione Maiorca - Nadal spala fango con i suoi conterranei e mette a disposizione la sua academy [FOTO] : Rafa Nadal è sceso per strada ad aiutare i maiorchini dopo l’Alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore: le foto Rafa Nadal nei momenti di difficoltà scende in campo assieme ai suoi conterranei maiorchini. Maiorca è stata colpita da una violenta Alluvione che ha causato morte e devastazione, Rafa Nadal non si è limitato ai messaggi di solidarietà, ma si è subito riversato in strada, stivali indossati, pala impugnata e via a ...

Vita eterna e Terra piatta. Di cosa parla Grillo mentre Di Maio fa il vicepremier : L'eco dei Palazzi non arriva, anche tenendo conto della divaricazione di compiti tra blog delle Stelle e blog di Grillo, tanto che, nel mondo di Grillo, il passo di lato pare addirittura giravolta ...

Di Maio : 'È un bene che non ci siano più navi Ong nel Mediterraneo' : Il vicepremier, nonché ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali Di Maio, nell'occasione di un'intervista a Radio1, ha affermato che è positivo che non vi siano più navi delle Ong nel Mediterraneo, dato che tali operazioni devono essere necessariamente svolte dalle autorita' competenti locali. Questa frase del pentastellato ha scatenato non poche polemiche, come ci si poteva aspettare. Fico: 'L'Italia salvi vite in ...

Di Maio : 'È un bene che non ci siano più navi Ong nel Mediterraneo' : Il vicepremier, nonché ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali Di Maio, nell'occasione di un'intervista a Radio1, ha affermato che è positivo che non vi siano più navi delle Ong nel Mediterraneo, dato che tali operazioni devono essere necessariamente svolte dalle autorità competenti locali. Questa frase del pentastellato ha scatenato non poche polemiche, come ci si poteva aspettare. Fico: 'L'Italia salvi vite in ...

Di Maio : bene che non ci siano più ong nel Mediterraneo. E Fico : l'Italia deve salvare tutte le vite umane in mare : Critiche alle affermazioni di Di Maio anche dal capogruppo del Pd, Graziano Delrio : 'Le parole di Di Maio sulle Ong sono molto gravi e indicative della nuova politica del Governo che affronta i ...

Migranti - Di Maio 'Bene che non ci siano più Ong nel Mediterraneo'. Sinistra italiana 'Una mascalzonata' : ROMA - 'Per fortuna oggi non ci sono più Ong nel mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio , a Radio1. Ed è subito polemica. '...