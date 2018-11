Di Maio | ' Nessun condono a Ischia | io sto con i terremotati | il Pd no'

Di Maio : nessuno scudo a Bankitalia-Consob - difendiamo risparmiatori : "Non ci saranno scudi a Bankitalia e Consob nei risarcimenti ai truffati delle banche", lo ha detto Luigi Di Maio nel corso del vertice a Palazzo Chigi sulle Bcc. Il vicepremier ha ribadito la sua ...

Di Maio insiste : "Giornalisti? Nessun passo indietro" : passo indietro? "Assolutamente no". Lo ribadisce Luigi Di Maio , ospite ieri sera di Non è l'Arena su La7, rispondendo a Massimo Giletti sulle parole contro la stampa pronunciate sabato scorso dopo l'...

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...

Prescrizione - la Lega prepara un contro piano. Ma Di Maio : «Nessuna intenzione di cambiare posizione» : Salvini e il capo politico dei 5 Stelle si vedranno al rientro dai rispettivi viaggi insieme con Conte. La Lega contro i pentastellati: «Hanno tirato fuori un emendamento che incarna la dottrina Davigo: uno può stare sotto processo per tutta la vita»

Dl sicurezza - Di Maio : 'Nessuna preoccupazione sulla fiducia' : "Non sono assolutamente preoccupato. La mia unica intenzione è quella di portare avanti il contratto di governo che, ricordo, ha dentro anche la prescrizione. Mi aspetto la stessa lealtà nella legge ...

Di Maio : nessuno stralcio prescrizione : 10.32 "La prescrizione rappresenta un passaggio fondamentale per accorciare i tempi della giustizia.Sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega, ma deve essere chiaro che nel ddl anticorruzione deve entrare anche la prescrizione. Chi parla di stralcio non sta dicendo la verità".Così il vicepremier Di Maio, oggi in visita a Shanghai. Sui truffati dalle banche,Di Maio assicura "l'impegno" di 1,5 mld per risarcirli.Sul maltempo:non ...

Elezioni europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...

Di Maio - nessuna scissione in M5s : ANSA, - ROMA, 3 NOV - "Pericoli di scissione ? No, assolutamente. Tutti quelli che si sono messi fuori sono scomparsi". Lo dice il capo politico M5s e vicepremier M5s Luigi Di Maio intervistato da ...

