Detenuto morto in carcere | tre medici finiscono sotto processo

È morto il boss Francesco Barbaro - il Detenuto più anziano d'Italia : È morto nel carcere di Parma, dove era detenuto, il boss della 'ndrangheta Francesco Barbaro. L'uomo, originario della provincia di Reggio Calabria era il detenuto più anziano d'Italia con i suoi 91 anni. Da tre anni si trovava nel carcere di Parma, dove doveva scontare una condanna all'ergastolo per omicidio. In particolare, insieme al nipote Antonio Papalia, era stato condannato per l'omicidio del ...