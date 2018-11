: #Desiree: Riesame conferma accusa #omicidio per Mamadou Gara - TgLa7 : #Desiree: Riesame conferma accusa #omicidio per Mamadou Gara - Agenzia_Ansa : #Desiree, il Riesame annulla l'accusa di omicidio a due arrestati - TgLa7 : #Desiree, Tribunale di Riesame ha annullato l'accusa di omicidio a 2 dei 5 i arrestati, Chima Alinno e Brian Minth… -

Il Tribunale delconferma l'accusa divolontario per Mamadou, il senegalese arto nelle indagini sulla morte di, la 16enne trovata senza vita a Roma,dopo essere stata drogata e violentata, in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Ilfa cadere l'aggravante dei futili motivi nella violenza sessuale e della cessione di sostanza stupefacente da tre o più persone. Per gli altri due africani arti lo stesso tribunale aveva cancellato l'accusa divolontario,lasciando quella di spaccio.(Di giovedì 15 novembre 2018)