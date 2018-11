Desirée | resta accusa omicidio per Mamadou

Desirée - riesame conferma l'accusa di omicidio per il terzo arrestato a Roma : Il tribunale del riesame conferma l' accusa di omicidio per Mamadou Gara , il terzo straniero fermato a Roma per la morte di Desirée Mariottini . Martedì i giudici avevano annullato l'accusa di ...

Desirée - Riesame : resta omicidio per Gara : 18.00 Il Tribunale del Riesame conferma l'accusa di omicidio volontario per Mamadou Gara, il senegalese arrestato nelle indagini sulla morte di Desirée, la 16enne trovata senza vita a Roma,dopo essere stata drogata e violentata, in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Il Riesame fa cadere l'aggravante dei futili motivi nella violenza sessuale e della cessione di sostanza stupefacente da tre o più persone. Per gli altri due africani arrestati ...

Desirée - il pusher italiano resta in carcere : «Ma non le ho dato droga e non ero lì quella notte» : resta in carcere ma non è stato lui a cedere la droga a Desiree. Ne è convinto il gip Maria Paola Tomaselli che ha confermato la misura cautelare per Marco Mancini, il pusher di 36 anni...

Desirée - il pusher : non le diedi io la droga. Il quarto uomo arrestato a Foggia : «La sera della morte non ero lì» : Resta in carcere Marco Mancini, il 36enne accusato di avere ceduto gli stupefacenti al gruppo di extracomunitari. Anche il ghanese arrestato a Foggia respinge le accuse: «Nessuna violenza, lei era d’accordo e credevo avesse 20 anni»

Desirée - Riesame valuta terzo arrestato : 16.13 Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere in merito all'istanza di scarcerazione avanzata dai difensori di Mamadou Gara, il cittadino senegalese 26enne arrestato nell'ambito dell'indagine sulla morte di Desirée Mariottini. L'uomo è accusato di omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti. Ieri i Giudici della Libertà hanno fatto cadere per Chima Alinno e Brian Minthe, l'accusa di omicidio ...

Morte Desiree : annullata l'accusa di omicidio volontario a 2 arrestati. Non fu stupro di gruppo : Lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando l'accusa della Procura di Roma. I due extracomunitari sono ancora accusati di spaccio e di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima - ...