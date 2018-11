Desiree | il riesame conferma l' accusa di omicidio per Mamadou Gara

Morte Desirée Mariottini : "Fu omicidio" - stavolta il Riesame riconosce l'accusa più grave : I giudici della libertà hanno detto no alla scarcerazione di Mamadou Gara, il senegalese accusato insieme ad altri tre di aver drogato, violentato e ucciso la sedicenne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo. Per due di loro il Riesame aveva...

Desirée Mariottini - il tribunale del Riesame annulla l’accusa omicidio volontario per due arrestati : Cade l’accusa di omicidio volontario per due persone arrestate per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre in un casolare abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per Chima Alinno, 47enne nigeriano, e di Brian Minthe, 43 anni senegalesee. In base a quanto si apprende il tribunale ...

