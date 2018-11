optimaitalia

: Design definitivo smartphone pieghevole #Samsung: l'ultimo video concept - OptiMagazine : Design definitivo smartphone pieghevole #Samsung: l'ultimo video concept - pcexpander : Xiaomi Mi 9, un nuovo concept ci svela il possibile design definitivo #pcexpander #cybernews #android #samsung #lg… - Tecno__Android : -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Le informazioni relative al primosi fanno sempre più consistenti, a partire da quello che potrebbe essere il mese del lancio (che sembra corrispondere a marzo 2019) ed il prezzo di vendita (all'incirca 1550 euro, una cifra che farebbe drizzare i capelli a chiunque). Quest'oggi vogliamo addentrarci suldel dispositivo, che ha preso forma, grazie al lavoro svolto dal noto YouTuber 'Creator', a partire dagli ultimi rumors emersi in questo periodo.Il primoormai è chiaro disporrà di un doppio display, di cui uno interno flessibile (l'Infinity Flex citato a margine della Developer Conference del 7 novembre) da 7.3 pollici in formato 4.2:3 e risoluzione di 2152 x 1536 pixel (420 ppi), e di cui si potrà fare esperienza a device aperto, ed uno esterno da 4.58 pollici in formato 21:9, con risoluzione di ...