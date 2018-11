Demenza di Alzheimer e vascolare | 3 casi su 10 evitabili riducendo 7 fattori di rischio

Alzheimer - lo studio horror : "L'alta pressione arteriosa sistemica causa la Demenza senile" : L'alta pressione arteriosa sistemica può causare la demenza senile. A rivelare questo pericoloso legame è l'American Heart Association AHA. Secondo gli autori della ricerca, la pressione elevata mette a rischio la salute del cervello: "L'ipertensione sconvolge la struttura e la funzione dei vasi san

Alzheimer - lo studio horror : "L'alta pressione arteriosa sistemica causa la Demenza senile" : L'alta pressione arteriosa sistemica può causare la demenza senile. A rivelare questo pericoloso legame è l'American Heart Association AHA. Secondo gli autori della ricerca, la pressione elevata mette a rischio la salute del cervello: "L'ipertensione sconvolge la struttura e la funzione dei vasi san

Salute : Alzheimer - ogni 3 secondi nel mondo una persona colpita da Demenza : ogni 3 secondi nel mondo una persona sviluppa una forma di demenza. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 casi. E’ quanto emerge dal Rapporto mondiale Alzheimer 2018 ‘Lo stato dell’arte della ricerca sulla demenza’, diffuso in occasione della XXV Giornata Mondiale Alzheimer da Adi (Alzheimer’s Disease International) e ...

Giornata Mondiale sull’Alzheimer : ogni 3 secondi viene diagnosticato un caso di Demenza : Oggi, 21 Settembre, è la Giornata Mondiale sull’Alzheimer. L’obiettivo è diffondere conoscenza e sensibilizzare le persone a questa malattia. In occasione di questa Giornata, il Centro Dino Ferrari, tra le diverse iniziative in cui è coinvolto, prenderà parte ad un ciclo di incontri organizzato dall’Associazione A.M.A., dal titolo “Conversando d’Alzheimer”. I dati sull’Alzheimer non sono incoraggianti: il numero di persone affette da questa ...

Alzheimer - la ricerca di Airalzh sulla più comune forma di Demenza : Il prossimo 21 settembre si celebrerà la Giornata mondiale dell’Alzheimer istituita nel 1994 dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Alzheimer’s Disease International per creare una coscienza pubblica sugli enormi problemi provocati da questa malattia e ogni anno riunisce in tutto il mondo malati, familiari e associazioni Alzheimer. In Italia Airalzh Onlus e` l’unica associazione italiana che promuove e sostiene a livello nazionale la ...