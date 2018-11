“Delusi e arrabbiati” L’attacco all’Italia dei governi europei 

lastampa

: Handanovic sul momento #Inter: «Dispiaciuti e arrabbiati» - CalcioNews24 : Handanovic sul momento #Inter: «Dispiaciuti e arrabbiati» - giornalemolise : di ANNA MARIA DI MATTEO Sono stanchi, delusi, arrabbiati e soprattutto preoccupati i lavoratori della Gam che, nono… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) La manovra «rivista» e la lettera con i fattori rilevanti sono arrivati a Bruxelles ventidue minuti dopo la mezzanotte tra martedì e mercoledì. Oltre la scadenza fissata dalla Ue, quindi. Ma non è questo il problema principale per la Commissione e per gli altridell’Eurozona. Che si sono detti «delusi» e «preoccupati» per la linea del gover...