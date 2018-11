Decreto Sicurezza | parere del Csm | “Su migranti e richiedenti asilo norme costituzionali

Milano - i lavoratori del Cas di via Corelli : “Con il Decreto Sicurezza si perdono 70 posti di lavoro” : Ndjali Baudouin è un operatore sociale, è originario della Repubblica democratica del Congo e lavora nel Centro di accoglienza straordinaria di via Corelli, a Milano. Ma potrà farlo ancora per poco. Su indicazione del ministero dell’Interno il Cas di via Corelli sarà presto trasformato in un Cpr, cioè in un Centro di permanenza per il rimpatrio rivolto a chi non ha diritto a rimanere sul suolo italiano. E Baudouin, insieme a oltre 70 colleghi, ...

Decreto Sicurezza - ora i mafiosi potranno ricomprarsi i beni confiscati : È sufficiente fare la voce grossa con i migranti, trasformati in un’emergenza che non c’è e in un capro espiatorio, e fingere che non esistano altri problemi per la sicurezza degli italiani. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader della Lega di ultradestra e (vice)premier – è riuscito a fare approvare anche dai pentastellati il suo Decreto sicurezza: il Senato gli ha già dato ragione; presto toccherà alla Camera, pare ...

'Indivisibili' contro Decreto sicurezza : Cori contro i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio al corteo contro il dl sicurezza che ha sfilato a Roma . Il corteo, partito da piazza della Repubblica, si è snodato lungo l'Esquilino fino a ...

Caserta - la rivolta dei parroci contro il Decreto Sicurezza : 'Abbiamo da sempre apprezzato le vostre battaglie sull'onestà, sull'ambiente, e la particolare attenzione ai più deboli spesso invece dimenticati dal mondo della politica classica. Ma con profondo rammarico abbiamo registrato che il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto su immigrazione e Sicurezza, senza migliorarne, attraverso ...

"Spostiamo il Decreto Sicurezza al 2020". Il dissenso M5s al cedimento a Salvini : "Se vedo Forza Italia che occupa i banchi del governo contro la prescrizione, sono soddisfatto!". È un Luigi Di Maio molto soddisfatto quello che risponde alle telecamere di Night Tabloid dopo l'accordo con Matteo Salvini. Che prevede sì l'abrogazione dei tempi della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma che ne sposta l'entrata in vigore al gennaio 2020.Come una mazzata, è arrivata la stroncatura di Piercamillo ...

Targhe auto - la novità nel Decreto sicurezza : L'escamotage della targa estera consentiva di eludere il fisco, non pagare né bollo né assicurazione e di fatto anche...

Com’è stato modificato il Decreto sicurezza : Il testo è stato approvato con una larga maggioranza dal senato, ma tutti gli emendamenti presentati dall’aula sono stati respinti, mentre il governo ha introdotto nuove modifiche. Leggi

Decreto Sicurezza - come funziona il taglio dei 35 euro al giorno per i migranti : Cosa cambierà per i migranti con il taglio dei 35 euro giornalieri? Il Viminale ha spiegato che non verranno toccati "i servizi tesi a garantire la dignità della persona, dall'assistenza sanitaria alla mediazione linguistico culturale passando per i kit di ingresso, i pocket money e le schede telefoniche, mentre sono stati tagliati i servizi di integrazione e inserimento nel tessuto territoriale, riservati ai soli titolari di protezione ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : approvato il Decreto Sicurezza - 8 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: approvato il Decreto Sicurezza.

Passa il Decreto sicurezza. Ribelli M5S - sanzioni in vista : Tanto per capire come funziona il dibattito nel Movimento, c'è chi li invita a prendere la porta, come il sottosegretario Fantinati, che teorizza la tesi secondo cui chi vuole fare politica 'e ...

Decreto Sicurezza - ecco i punti dell'intesa : Il Decreto sicurezza che approda alla Camera introduce una serie di novità in tema di immigrazione e ordine pubblico. Viene abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari e la durata massima ...

Dissidenti M5S : 'Di Maio si rassegni - non siamo disposti a votare il Decreto Sicurezza' : Estremamente contrari all'attuazione del Decreto Sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini [VIDEO], tre Senatori del Movimento 5 Stelle, precisamente Gregorio De Falco, Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno deciso di uscire dall'aula non partecipando al voto sulla fiducia, come avevano gia' annunciato nei giorni scorsi. De Falco: 'Questo Decreto non tiene conto degli effetti concreti sul tessuto del Paese' Tra questi c'è il ...