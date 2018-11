Decreto Genova | via libera definitivo in Senato

Il Decreto Genova è legge : Toninelli agita il pugno in Aula - l'opposizione : "Indecente - dia il buon esempio" : Il decreto per Genova è legge. Il provvedimento, che contiene anche disposizioni su altre emergenze, è stato approvato a tre mesi dal crollo del ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone.Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna.Dopo il voto bagarre in Aula, la seduta è ...

Decreto Genova - via libera del Senato : 167 sì - 49 no : 53 invece gli astenuti - A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, e' legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 ...

Il Decreto Genova è diventato legge : approvato in Senato con 167 sì e 49 no : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Il Decreto Genova è legge : provvedimento sulle emergenze approvato dal Senato : Il decreto per Genova è legge. Il provvedimento, che contiene anche disposizioni su altre emergenze, è stato approvato a tre mesi dal crollo del ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone.Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni. Il provvedimento era passato alla Camera il primo novembre, dopo una seduta notturna.Dopo il voto bagarre in aula.

Decreto Genova - ok del Senato a tre mesi dal crollo del ponte : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi è legge il Decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Decreto Genova approvato al Senato : 167 sì. E’ legge : Il Senato ha approvato il Decreto Genova. Su 269 votanti, 167 hanno votato sì, 49 no, 53 si sono astenuti. Dopo la votazione l’Aula è esplosa in una specie di bolgia perché in particolare i gruppi di opposizione hanno protestato per l’atteggiamento del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, colpevole – secondo loro – di aver alzato un pugno durante la votazione. Un clima di tensione che ha portato anche a un duello ...

Decreto Genova - Matteo Renzi contro M5s e Lega : “Tengono in ostaggio una città per il consenso” : Matteo Renzi durante un'intervista a Il Secolo XIX commenta il Decreto Genova, una misura che approverebbe solamente dopo l'eliminazione delle norme su Ischia e sui fanghi. Una questione che, ha dichiarato, è stata strumentalizzata per mantenere i consensi e che il governo risolve grazie alla concessione del reddito di cittadinanza: "Si fermano i cantieri, gli operai vengono licenziati? Tanto gli diamo il reddito di cittadinanza. Questo è il ...

Il Decreto Genova è stato approvato al Senato : L'Aula del Senato ha approvato il decreto Genova. Il testo è passato a Palazzo Madama con 167 sì, 49 no e 53 astenuti. A favore hanno votato M5s, Lega, Fdi, Per le Autonomie. Contrari Pd, Leu. Astensione di Forza Italia.Continua a leggere

Decreto Genova verso la votazione finale : Rixi: «Senza l’ok dell’Aula è impossibile far partire demolizione e ricostruzione». Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: «Il testo sarà approvato entro domani a mezzogiorno»

Dl Genova - De Falco : Voterò a favore del Decreto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Decreto Genova - si allarga il numero degli 'ortodossi' nel M5s : Si allarga il gruppo dei senatori "ortodossi" del Movimento 5 Stelle sul Decreto Genova. Dopo l'approvazione dell'emendamento di FI che ha modificato la norma sul condono di Ischia martedì in ...

Decreto Genova - stop del Senato all’emendamento contro il condono a Ischia : L'Aula del Senato ha reintrodotto il condono edilizio a Ischia, respingendo così l'emendamento all'articolo 25, presentato ieri da Forza Italia e approvato in commissione al Senato, lo stesso che ha fatto andare 'sotto' la maggioranza Lega-M5S in commissione Ambiente e Lavori pubblici. L'emendamento ha avuto 200 no, 75 sì e un astenuto.Continua a leggere

Decreto Genova - domani il voto finale : Rixi: «Senza l’ok dell’Aula è impossibile far partire demolizione e ricostruzione». Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: il testo sarà approvato entro domani a mezzogiorno

Decreto Genova : il Senato respinge l'emendamento contro il condono a Ischia : L'aula del Senato ha respinto l'emendamento all'articolo 25 (il 25.12) che chiedeva di sopprimere la parte del provvedimento per cui alle istanze di condono per le abitazioni danneggiate dal sisma di Ischia si applicano integralmente le norme del condono del 1985. Su questo emendamento, in commissione Ambiente e Lavori pubblici, il governo - che si era dichiarato contrario - era stato battuto per effetto del voto del ...