Decreto Genova è legge Ultime notizie | bufera sul pugno di Toninelli E' un

Il Decreto Genova è legge. Ecco cosa prevede : Tra polemiche, esultanze e contestazioni, il Senato ha definitivamente approvato il decreto Genova. Tre mesi dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato 43 vittime, il decreto licenziato dal governo alla fine di settembre per avviare la ricostruzione nel capoluogo ligure e contenente anche riferimenti normativi ad altre emergenze, è ora legge. Il via libera è arrivato dall'aula di Palazzo Madama ...

Il Decreto Genova è Legge : condono Ischia e ricostruzione : cosa prevede : A tre mesi dal tragico crollo del Ponte Morandi, è stato approvato oggi, 15 novembre, il tanto atteso e discusso Decreto Genova e altre emergenze. Il testo, approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni, è diventato Legge. Non senza problemi tra i banchi dell’Aula del Senato, dove il via libera è stata accompagnato da un’accesa discussione. Decreto Genova: gli assenti alla votazione in Senato Il ...

Cosa contiene il Decreto Genova appena diventato legge : Danilo Toninelli e Barbara Lezzi esultano per l’approvazione del decreto. (Roberto Monaldo/LaPresse) Il decreto governativo promosso dal governo Conte dopo la tragedia del Ponte Morandi, formalmente “decreto su Genova e altre emergenze“, ha ricevuto l’approvazione definitiva al Senato, dove ha ricevuto 167 voti favorevoli, 49 voti contrari e un totale di 53 astenuti. Durante l’iter parlamentare – iniziato il 1 ...

Danilo Toninelli - Decreto Genova : l'ultima vergogna - come lo beccano in aula al Senato : In aula al Senato si parlava del dl Genova. Presente, ovviamente, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , sonoramente contestato dall'aula. Il grillino, nel suo intervento, ha ringraziato '...

