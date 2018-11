Decreto Genova | Bucci | “Perso tempo per inserire Ischia? Non mi riguarda A Natale 2019 i

Toninelli - con Decreto Genova lotta ad abusi concessionari e pedaggi più equi : Una vera rivoluzione, così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli , definisce il Decreto Genova varato oggi, 15 novembre 2018 . "Con l'approvazione del Decreto Genova in ...

Dl Genova - il Senato osserva un minuto di silenzio dopo il sì al Decreto : dopo l'approvazione del Dl Genova che ha fatto insorgere le opposizioni, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ripreso l'Aula, ammonendo i Senatori e facendo rispettare un ...

Toninelli a Tgcom24 : 'Con il Decreto abbiamo rimesso Genova in piedi - ora gli sfollati potranno comprarsi una casa' : L'intervento di Toninelli su Dl Genova, Ischia e Tav - "Per quando riguarda il decreto abbiamo stanziato 300 milioni di euro: le 266 famiglie che avevano perso la casa ora hanno a disposizione circa ...

I guai di Theresa May per la Brexit e il Decreto Genova. Di cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

Dl Genova - il Senato osserva un minuto di silenzio dopo il sì al Decreto : dopo l'approvazione del Dl Genova che ha fatto insorgere le opposizioni, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ripreso l'Aula, ammonendo i Senatori e facendo rispettare un ...

Decreto Genova - tra un mese la demolizione. Ecco tutte le scadenze : A metà gennaio, infine, un Decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con l'Iterno e l'Economia, andranno definiti i criteri si sicurezza delle gallerie nelle strade non appartenenti ...

Il Decreto Genova è legge e Toninelli esulta - Bernini lo attacca : 'Vergognosa inciviltà'. : Il decreto emergenze è stato approvato al Senato e il Ministro Toninelli ha esultato alzando il pugno chiuso. Esplode un boato e scoppia la bagarre in aula. A protestare sono principalmente i senatori del Partito Democratico e di Forza Italia che, dopo aver assistito alla scena, non la prendono affatto bene. In particolare prende la parola la capogruppo al Senato di Forza Italia, Annamaria Bernini, che prontamente stigmatizza il gesto ma anche ...

Dl Genova - chi sono i dieci senatori M5s che non hanno votato per il Decreto. Capogruppo : “Grave su questo tema” : sono dieci i senatori del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sul decreto Genova. Di questi, cinque hanno rivendicato la loro contrarietà sul provvedimento a causa del condono Ischia previsto dall’articolo 25. Gli altri cinque si sono giustificati dicendo che erano assenti per motivi di salute oppure non hanno dato motivazioni specifiche. Per il Capogruppo M5s Stefano Patuanelli è una decisione ...

Decreto Genova - è legge anche l’articolo sui fanghi in agricoltura. Ho una domanda per M5s : Con la conversione in legge del Decreto governativo per il disastro di Genova, è diventato legge anche l’articolo 41, quello, cioè, che, “per superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione” per l’agricoltura, ha elevato ampiamente, per numerose sostanze tipicamente industriali e pericolose, i limiti che la Cassazione nel 2017 aveva indicato: in primo luogo, gli idrocarburi dove da 50 mg/kg si ...

Il Decreto Genova è legge : approvato in Senato con 167 sì e 49. Toninelli in aula esulta con il pugno alzato : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, è legge il decreto su Genova e altre emergenze. Il testo è stato approvato dal Senato con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni

Sul Decreto per Genova 10 senatori M5S e 8 Lega non hanno votato : Roma, 15 nov., askanews, - Dieci senatori del Movimento 5 Stelle e otto della Lega non hanno preso parte alla votazione del dl Genova oggi al Senato. Il provvedimento è passato definitivamente con 167 ...

Decreto Genova è legge/ Ultime notizie - bufera sul pugno di Toninelli "E' un non-ministro - deve dimettersi" - IlSussidiario.net : Decreto Genova è legge: bagarre al Senato dopo i 167 SÌ con cui il Governo passa indenne la prova dell'Aula. Renzi durissimo contro Lega-M5s

Il Decreto Genova è legge. Ecco cosa prevede : Tra polemiche, esultanze e contestazioni, il Senato ha definitivamente approvato il decreto Genova. Tre mesi dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova, che ha causato 43 vittime, il decreto licenziato dal governo alla fine di settembre per avviare la ricostruzione nel capoluogo ligure e contenente anche riferimenti normativi ad altre emergenze, è ora legge. Il via libera è arrivato dall'aula di Palazzo Madama ...

Ponte Morandi - Il Decreto Genova è legge : Il cosiddetto decreto Genova è legge: il parlamento lo ha approvato in via definitiva con 167 voti favorevoli. Il provvedimento, oltre a stanziare fondi per il sostegno economico alla città (234 milioni di euro) duramente colpita dal crollo del Ponte Morandi, destina 520 milioni alla demolizione, alla ricostruzione dellinfrastruttura e agli indennizzi per gli sfollati.Il commissario. Dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ...