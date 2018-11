de Jong | ' L' Inter è un' ottima squadra Il Milan non gioca bene | è nel caos'

Calciomercato - dichiarazioni forti di De Jong sul Milan : “C’è confusione e non ci andrei - meglio l’Inter” : Nonostante ormai fatichi a collocarsi ai piani alti del calcio europeo, l’Ajax continua a sfornare diversi talenti interessanti. Tra questi il classe 1997 Frenkie de Jong, centrocampista che ha già all’attivo 19 presenze e 2 gol nella stagione 2018-19. In un’intervista rilasciata a “Voetbal International”, il giovane dei lancieri ha parlato di due squadre del nostro campionato che lo stanno seguendo da vicino. ...

Milan - De Jong boccia i rossoneri : “C’è caos e giocano male - meglio l’Inter” : Milan-DE Jong- Come direbbero i giovani d’oggi: “De Jong la tocca piano”. Il talentino dell’Ajax, intervistato ai microfoni di Voetbal, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo potenziale futuro, facendo una panoramica anche sul calcio italiano e sulle squadre della nostra Serie A. Focus sul Milan, società interessata al giocatore, così […] L'articolo Milan, De Jong boccia i ...

Frenkie de Jong : "Al Milan caos e brutto gioco - mi piace l'Inter" : Il Milan non sembra essere nel destino di Frenkie de Jong . Il nuovo talento di casa Ajax , infatti, ha bocciato i rossoneri con parole veramente dure: "Non mi piacerebbe andare al Milan perché non ...

Calciomercato - Frenkie de Jong schiaccia l’occhio ai nerazzurri : “l’Inter mi piace - il Milan no” : Frenkie de Jong sta continuando ad impressionare con la maglia dell’Ajax, il calciatore ha dato il proprio giudizio sulla crescita di Inter e Milan Frenkie de Jong potrebbe essere uno dei gioiellini del prossimo Calciomercato. Il calciatore dell’Ajax ha parlato a Voetbal International, dando un’occhiata anche ai club italiani che si sono messi sulle sue tracce in vista delle prossime sessioni di mercato: “Guardo video su ...

Ausilio : 'Lozano - de Jong - Pereiro giocatori di qualità. L'Inter per vincere...' : A Sky Sport , poco prima del fischio d'inizio di Psv-Inter, ha parlato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio: 'Dobbiamo avere la consapevolezza di avere una buona squadra. Lo abbiamo dimostrato in ...

Calciomercato Inter - sfida con la Roma per De Jong dell'Ajax (RUMORS) : Il Calciomercato non finisce mai: nonostante la sessione estiva si sia chiusa oramai più di un mese fa, proseguono numerose le voci riguardanti presunte trattative di giocatori ed in particolar modo una delle più attive sembra proprio l'Inter. La società milanese già in estate ha realizzato diversi colpi, con un mercato che sembra stia dando i suoi frutti sopratutto nell'ultima settimana: dopo la vittoria con il Tottenham in Champions League, ...

Inter : Ausilio mette nel mirino Frankie De Jong (RUMORS) : L'Inter di Luciano Spalletti continua la sua preparazione verso la gara di campionato contro il Parma. I nerazzurri dopo la vittoria contro il Bologna sembrano aver ritrovato fiducia in se stessi, oltre al sorriso, e stanno lavorando duramente per questa partita. Spalletti vuole la vittoria contro gli emiliani, tre punti importanti che permetterebbero alla squadra di non perdere altri punti per strada in modo sciocco come accaduto già nelle ...

Inter - caccia al centrocampista : piace il talento olandese Frenkie de Jong (RUMORS) : La stagione dell'Inter non è partita nel migliore dei modi visti i quattro punti raccolti nelle prime tre giornate. Le gare di campionato contro Sassuolo, Torino e Bologna hanno messo in evidenza i limiti ancora presenti all'Interno della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Evidente come manchi in mezzo al campo un giocatore in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra, da schierare al fianco di Marcelo Brozovic. Il sogno ...