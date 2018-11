Ddl anticorruzione - esame commissioni Camera prosegue in notturna : Roma, 15 nov., askanews, - prosegue in notturna l'esame del ddl anticorruzione in commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Dopo aver approvato gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 ...

Ddl anticorruzione - ok a prescrizione in vigore dal 2020. Peculato - Pd attacca : 'Legge ad personam per Molinari e Rixi' : Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato l'emendamento riformulato sulla prescrizione che ne determina l'entrata in vigore dal primo gennaio 2020 . Sull'...

Ddl anticorruzione - l’emendamento che salva i leghisti dall’accusa di peculato : Un emendamento al disegno di legge anticorruzione, proposto dai parlamentari leghisti, potrebbe salvare alcuni esponenti del Carroccio dall'accusa di peculato. A denunciare la richiesta di modifica del testo è la deputata del Pd, Alessia Morani. L'emendamento escluderebbe dall'accusa di peculato chi può dimostrare che la sua azione è stata svolta sulla base di un regolamento di un ente locale.Continua a leggere

Ddl anticorruzione - in commissione primo via libera al daspo per i corrotti : C’è il primo via libera al daspo a vita per i condannati per corruzione. Le commissioni Affari costituzionali e giustizia della Camera hanno approvato la norma del ddl Anticorruzione, il provvedimento che nei giorni scorsi ha provocato non poche tensioni dentro il governo e in particolare sul tema della prescrizione. Tra le altre cose oggi è stato approvato anche un emendamento che stabilisce una diminuzione delle sanzioni in caso di ...

Prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il Ddl anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

Ddl anticorruzione - slitta di una settimana approdo in aula : Roma, 8 nov., askanews, - slitta di una settimana l'approdo in aula alla Camera del ddl anticorruzione: lunedì 19 novembre si svolgerà la discussione generale, martedì 20 pomeriggio inizieranno le ...

Ddl anticorruzione - slitta di una settimana approdo in aula : Roma, 8 nov. , askanews, - slitta di una settimana l'approdo in aula alla Camera del ddl anticorruzione: lunedì 19 novembre si svolgerà la discussione generale, martedì 20 pomeriggio inizieranno le ...

Anticorruzione : sì ad allargamento Ddl : ANSA, - ROMA, 8 NOV - Le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato l'allargamento alla prescrizione del perimetro del ddl Anticorruzione. Favorevoli M5s e Lega, gli ...

Prescrizione - c'è l'accordo. "Nel Ddl anticorruzione - ma in vigore a gennaio 2020" : L'accordo sulla Prescrizione tra Salvini e Di Maio è stato trovato. La norma resta nel ddl anticorruzione ma entrerà in vigore a gennaio 2020 . Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso ...

Prescrizione - trovato l'accordo : nel Ddl anticorruzione ma slitta di un anno : C'è l'accordo sulla Prescrizione, dopo il vertice a Palazzo Chigi durato meno di un'ora. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, «la Prescrizione si approva...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel Ddl anticorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel Ddl anticorruzione e entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione sarà approvata subito nel ddl anticorruzione ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Intanto è ...

Ddl anticorruzione - Salvini : sulla prescrizione troveremo la quadra : "Di innocenti in galera ne abbiamo visti tanti, quindi la prescrizione va cambiata. Voglio una giustizia che dia tempi certi, un processo non può durare dieci anni, un processo deve durare due-tre ...

Ddl anticorruzione - Commissioni Camera si aggiornano alle 20 : Roma, 6 nov., askanews, - Si è concluso dopo un'ora e mezza circa l'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera: i presidenti Giuseppe Brescia e ...