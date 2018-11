Days Gone | Amazon svela la cover art

Days Gone torna a mostrarsi alla Paris Games Week in un nuovo video gameplay : Dopo il recente annuncio del rinvio di Days Gone (horror a tema apocalisse zombie in esclusiva PS4) al prossimo 26 aprile molti giocatori che attendevano con ansia il titolo hanno storto il naso, tuttavia Sony Bend ha approfittato della recente Paris Games Week per mostrare un video gameplay del suo titolo. Il video in questione è stato pubblicato dal canale YouTube francese JVTV e mostra il nostro amato Deacon alle prese con una pericolosa orda ...

Days Gone slitta ad Aprile 2019 : Non c’è pace per Days Gone. Inizialmente previsto per la fine dell’anno e successivamente rimandato al 22 Febbraio 2019, il titolo subisce un nuovo rinvio, questa volta con uscita fissata per il 26 Aprile 2018. Days Gone rimandato nuovamente Gli autori giustificano il ritardo come segue: Ci teniamo ad avvisarvi che il titolo non uscirà più nei tempi previsti, ma subirà uno slittamento di circa 2 ...

L'attesa per Days Gone si fa più lunga del previsto : annunciato un nuovo rinvio : Brutte notizie per tutti coloro che stavano attendendo con impazienza l'uscita di Days Gone, nuova esclusiva PS4 targata Sony Bend Studio. Proprio in questi minuti è infatti arrivata la notizia di un nuovo rinvio: il titolo non uscirà infatti il 22 febbraio come precedentemente previsto.La nuova data di uscita annunciata all'interno del PlayStation Blog è il 26 aprile 2019.La decisione è stata spiegata brevemente all'interno del post ...

Days Gone - provata l'esclusiva PlayStation 4 alla MGW 2018 : ... alla ricerca di alcuni pezzi di ricambio per la nostra motocicletta; trattandosi di una porzione molto limitata di quella che sarà il mondo di gioco nella sua interezza, l'impostazione della quest ...

MGW 2018 : Days Gone - prova : Vogliamo aprire questo articolo nel modo più sincero possibile: Days Gone non ci aveva mai catturato nella morsa dell'hype, almeno fino ad ora. Chi vi scrive guardava con dubbio al nuovo titolo a tema zombie di SIE Bend Studio, conscio di quanto il filone di giochi e film dedicati ai non morti sia pericolosamente prossimo alla saturazione totale. Inizialmente, la nuova esclusiva per PlayStation 4 ha cercato di mettere sul piatto un sistema di ...

Il creative director di Days Gone : gli zombie saranno più simili a quelli di 28 Giorni Dopo che a quelli di The Walking Dead : Il creative director di Days Gone, John Garvin, sta finalmente condividendo alcuni dettagli su ciò che i fan dovranno aspettarsi dai nemici, "freak", che saranno presenti nel gioco.Come riporta Gamerant, Garvin ha parlato del comportamento dei nemici, confrontandoli con quello che i fan hanno visto in franchise come 28 Giorni Dopo e The Walking Dead."Gli zombie saranno più simili a quelli di 28 Giorni Dopo, che a quelli visti in The Walking ...

Days Gone : diamo un'occhiata a nuove sequenze di combattimento : Days Gone è sviluppato da Sony Bend e, per quanto sia ancora in fase di sviluppo, per lo meno ne conosciamo la data di lancio.Come riporta VG247 infatti Days Gone è atteso per il 22 febbraio 2019, e gli sviluppatori hanno pensato bene di allietare l'attesa con un'interessante galleria fotografica nella quale possiamo vedere svariate immagini non solo del mondo di gioco, ma anche di intense sequenze di combattimento.Dalle immagini possiamo anche ...

Days Gone : scopriamo nuove sequenze di combattimento : Days Gone è sviluppato da Sony Bend e, per quanto sia ancora in fase di sviluppo, per lo meno ne conosciamo la data di lancio.Come riporta VG247 infatti Days Gone è atteso per il 22 febbraio 2019, e gli sviluppatori hanno pensato bene di allietare l'attesa con un'interessante galleria fotografica nella quale possiamo vedere svariate immagini non solo del mondo di gioco, ma anche di intense sequenze di combattimento.Dalle immagini possiamo anche ...

In Days Gone gli zombi saranno un pericolo costante : Sei in un mondo aperto con un ciclo giorno

otte, ed hai creature che necessitano di nutrirsi, dormire, bere... Tutto questo è inserito nel ciclo giornaliero dell'orda. " Days Gone sarà disponibile ...

In Days Gone gli zombi saranno un pericolo costante : Negli ultimi giorni Days Gone è stato molto chiacchierato, complice la pubblicazione di nuovi dettagli sul titolo.Come riporta Gamingbolt, John Garvin di Sony Bend ha affermato durante un'intervista, che la storia rivestirà un ruolo chiave nel titolo:"Non ci siamo ancora focalizzati sulla storia al momento ma ci sarà molto in arrivo in questo senso. Sono il writer ed il director, ho scritto tutti i giochi di SIE Bend, che sono focalizzati sulla ...

Days Gone torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018 : Days Gone, l'imminente gioco d'azione e sopravvivenza a tema zombi nel mondo aperto di Sony Bend, ha ricevuto un nuovo video di Gameplay al Tokyo Game Show (via DualShockers). Gli sviluppatori hanno provato il gioco con due approcci opposti, entrando prima in gioco a pistole spianate e poi mostrando come la furtività può essere un'opzione altrettanto valida, se non addirittura più valida.Come segnala Gamingbolt, anche se entrambe le opzioni sono ...

Un'immagine mostra il bellissimo ma mortale mondo di Days Gone : Essendo un titolo dal peso non indifferente, è normale che si siano create molte aspettative attorno a Days Gone, l'action made in Sony a tema zombie. Nella giornata di oggi i ragazzi di Bend Studio hanno pubblicato Un'immagine relativa al gioco sul loro profilo Twitter. Come riporta Gamingbolt, l'immagine in questione mostra il protagonista del gioco Deacon mentre si gode un soleggiato pomeriggio all'ombra di un albero, in compagnia della sua ...