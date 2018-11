Dalla ultra-maratona allo sci di fondo | la strana scelta di Chen Penbin | “sogno le

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) L’atleta cinese non ha mai sciato in precedenza, nonostante questo non ha resistito alla tentazione di poter rappresentare il proprio Paese ai Giochi Invernali di Pechino Il famoso corridore cinese dellaha annunciato di essersi unito alla nazionale di sci didella Cina, sperando di ottenere un posto per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. “È una grande sfida, e adoro le sfide“, ha detto il 40enne, che non ha mai sciato in precedenza.è nato nell’isola di Jishan, nella provincia di Zhejiang. Ha cambiato la sua vita passando da pescatore a maratoneta di successo, e vuole cambiarla di nuovo. “Quando la squadra nazionale me lo ha chiesto, non mi ci è voluto molto per prendere la decisione“, ha detto, che ha corso la 100 km al Polo Sud nel 2014, diventando il primo corridore cinese a ...