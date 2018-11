Dal Governo gaffe su privatizzazioni Facciamo invece commissari speciali per la spesa

Brexit targata Bruxelles : May convince il governo a fatica - ma l'accordo tecnico non sigla ancora l'uscita Dall'Ue : La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione di governo sull'accordo tecnico raggiunto con Bruxelles sulla Brexit. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste dei Brexiteers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille ...

Condono Ischia torna nel decreto per Genova : bocciato Dal Senato emendamento su cui era stato battuto il Governo : Nel decreto per Genova torna il Condono edilizio per Ischia. L'Aula del Senato lo ha reintrodotto, respingendo l'emendamento all'articolo 25 che ieri aveva presentato Forza Italia e...

Pace fiscale : come il Governo proverà (forse) a recuperare i 5 mld di ICI Dalla Chiesa : Dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che chiede all'Italia di trovare un modo per recuperare i miliardi di euro di ICI non versati dalla Chiesa, il Governo costretto a trovare una soluzione. L'idea sarebbe quella della "Pace fiscale" anche con il Vaticano, con una sorta di rottamazione ad hoc delle cartelle.Continua a leggere

Pace fiscale o maxi sconto : le idee del Governo per recuperare l'Ici non versata Dalla Chiesa : Cercare una Pace fiscale tra Italia e Vaticano per risolvere la grana degli arretrati Ici che la Chiesa deve allo Stato per il periodo 2006-2011. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, è questa l'ipotesi alla quale sta pensando il Governo alle prese con la grana piombata una settimana fa su Palazzo Chigi quando la Corte di giustizia Ue ha riaperto il caso dei rapporti tra Stato e Vaticano in materia di tasse. Occorre ...

Gratteri : “Prescrizione dovrebbe sparire Dal vocabolario. Governo? Diamogli più tempo ma faccia in fretta” : “In uno Stato civile, nel 2018, termini come prescrizione, amnistia, indulto, sanatoria dovrebbero sparire dal vocabolario, se vogliamo davvero voltare pagina. Se parliamo ancora di questi espedienti per risolvere i problemi della giustizia, non andremo da nessuna parte”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che spiega: “Se non si vuole arrivare alla ...

Giorgia Meloni abbatte il governo : 'Banche - rimborso ai truffati? ScanDalosi - ignobile porcata' : No, a Giorgia Meloni non piace, affatto, quanto stabilito dal governo sui rimborsi ai truffati dalle banche. L'attacco, durissimo, piove su Facebook, dove la leader di Fratelli d'Italia scrive: '...

Il governo francese : "La Tav si deve fare" Toninelli fugge Dal retro : Prima scappa dal retro per evitare i giornalisti. Poi scrive una nota per sostenere che la Francia si sarebbe allineata al rinvio sine die della Tav chiesto dal governo italiano. Peccato che sia il ...

Bonus bebé - stop Dal 2019 senza proroga del governo. Il ministro : «Ci sarà» : Ora fino a compimento 1 anno per nati entro il 31 dicembre 2018. Il ministro della famiglia: «É stata necessaria una verifica». Opposizione all’attacco

Tasse : nuova stangata in arrivo Dal Governo Lega e Cinque Stelle per chi viaggia : Arriva una nuova stangata per chi viaggia. Di fatto l'Anci in audizione al Senato sul dl Fiscale ha messo sul campo le proposte per dare ossigeno alle casse dei Comuni.Si in cima alle richieste c'è un nuovo tributo da applicare nelle città metropolitane di circa 1-2 euro sui biglietti dei passeggeri che partono dagli aeroporti e dai porti. Inoltre i Comuni hanno chiesto un aumento dei tariffari per le imposte sulla pubblicità e l'unificazione di ...

Gb : si dimette Dal Governo Jo Johnson - fratello di Boris : ... uno dei fautori della campagna del Brexit e che ha a sua volta lasciato il governo nel luglio scorso per dei disaccordi sulla politica della premier Theresa May riguardo alla Brexit, da lui ...

Ue - Di Maio : non si deve uscire Dall'euro - Governo lo garantisce : Roma, 9 nov., askanews, - 'Ho dichiarato' prima del voto del 4 marzo che 'non era più tempo di uscire dall'euro. dall'euro non si deve più uscire. Lo garantisco non solo come capo politico, ma come ...

Prescrizione - rinvio salva-governo : stop a partire Dal 2020. Rissa a Montecitorio : Accordo tra M5S e Lega sulla giustizia: congelamento, per un anno dalla sua approvazione dell?entrata in vigore dell?emendamento che blocca la Prescrizione dopo la sentenza di condanna in...

Stato di emergenza per 11 regioni colpite Dal maltempo : governo stanzia 53 - 5 milioni : Le regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 53,5 milioni per le emergenze e prevede di stanziare a breve ulteriori 200 milioni di euro.Continua a leggere