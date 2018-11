Dal Fenomeno di Raynaud alla diagnosi

Dal cielo piovono storni morti : l’inquietante fenomeno in provincia dell’Aquila : Una donna che stava percorrendo la statale 17 tra Bazzano e Paganico in direzione l’Aquila, ha notato che l’auto che la precedeva aveva improvvisamente iniziato a fare slalom, come per evitare qualcosa. Proseguendo lungo la strada, ha capito che ciò che il conducente stava tentando di fare era evitare decine di storni che giacevano morti sull’asfalto. Uno scenario spaventoso con gli uccelli sparsi lungo la strada come se fossero stati colpiti da ...

Fenomeno Dortmund : il segreto sono i gol Dalla panchina : Dortmund in questo momento è la città dei paradossi. Ce ne sono almeno tre che la confondono. Il Borussia di Lucien Favre ieri ha travolto l'Atletico Madrid in Champions League per 4-0. I gialloneri ...

Stefano Sollima al Fatto.it : “Fenomeno migratorio usato Dalla politica per propaganda. In realtà non è un problema” : Il fenomeno migratorio è usato troppo da ogni parte politica a fini propagandistici. È Stefano Sollima, il regista romano che il 18 ottobre 2018 porta nelle sale italiane Soldado, il seguito de Il Sicario, girato interamente in America e con una produzione hollywoodiana, a ricordare come gli sia riuscito “meno improbabile, ma non più facile” raccontare il dramma della frontiera Stati Uniti-Messico pensando a ciò che accade nel Mediterraneo. ...

Migranti - per l’Italia non è un fenomeno nuovo. Le quattro stagioni degli arrivi : Dalla decolonizzazione al crollo del Muro : L’immigrazione? Non è fenomeno nuovo per l’Italia, anzi. L’Istituto di studi sulle società del Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche ha recentemente pubblicato “Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni ” edito dalla Carocci. L’autore, Michele Colucci, ricercatore del Cnr-Issm e autore di numerosi volumi e saggi sulla storia di migrazioni, lavoro e politiche sociali, ha presentato il rapporto a ...