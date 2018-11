Dal 2019 la Guardia di Finanza controllerà i dati dei conti correnti

Ufficiale - il Var arriva anche il Premier League : svolta Dalla stagione 2019-2020 : svolta anche in Premier League e che riguarda il Var: dalla stagione 2019-2020 il massimo campionato inglese utilizzerà la tecnologia. La decisione è arrivata da parte dei club britannici che hanno dato il via libera all’adozione della nuova tecnologia fino al momento solo sperimentata in gare di Fa Cup e Coppa di Lega. Dopo l’ok da parte della Premier League adesso tutti i 5 principali campionati d’Europa avranno la ...

Flat Tax Partite Iva 2019 : chi resta escluso Dal nuovo regime : La Flat Tax Partite Iva 2019 fino a 65 mila euro scalda i motori e i liberi professionisti si preparano ad aderire al nuovo regime. In accordo con quanto previsto dalla Legge di bilancio 2019 e dal Decreto fiscale collegato, è imminente l’avvio del nuovo regime forferario 2019 con Flat tax al 15 per cento per i contribuenti che generano un volume d’affari fino a 65 mila euro. Senza contare poi che per gli under 35 e per gli over 55 è prevista ...

Giorgio Manetti conferma il suo ritorno : 'Dal 2019 sarò in televisione' : Infatti, il cavaliere ha creato la ' Giorgio Manetti Lifestyle ', che si occupa principalmente di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo. Giorgio Manetti conferma il ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio Dal traguardo. Germania e Croazia a rischio retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...

Huawei Pay in Europa Dal 2019 grazie a Visa : I sistemi di pagamento elettronici sono una delle tante funzionalità a disposizione di chiunque sia in possesso di uno smartphone, rendendo ancora più semplice e immediato effettuare acquisti nei negozi ma anche sulle piattaforme online. Non è certo un caso se a livello globale i pagamenti elettronici continuano a crescere in maniera vertiginosa raggiungendo numeri straordinari per la semplicità di utilizzo e la rapidità nella gestione dei ...

iPhone utilizzerà delle nuove antenne Dal 2019 : Apple per i propri iPhone cerca sempre di utilizzare le soluzioni tecniche più avanzate anche per quei dettagli che di solito passano inosservati agli occhi dei consumatori. Oltre alle novità più eclatanti che possono riguardare leggi di più...

Addio ai chilogrammi : Dal 2019 andranno in pensione e subentreranno altre unità di misura : 130 anni sono tanti, indubbiamente, ma ai chilogrammi non volevamo rinunciare, nonostante la loro longevità. L’unità di misura in servizio da oltre un secolo va ora in pensione, e saranno rinnovate anche altre sue “colleghe” ben note ma meno utilizzate, come ampere, kelvin e mole. A rivoluzionare parametri storici sono gli scienziati di 60 paesi riuniti a Versailles per la XXVI Conferenza generale dei pesi e delle misure. ...

Premier League – Per la prima volta nella storia una donna al comando : Susanna Dinnage nuova presidente Dal 2019 : La Premier League avrà una donna come presidente l’anno prossimo: Susanna Dinnage al comando del campionato inglese Per la prima volta nella sua storia, la Premier League inglese avrà una donna come presidente, con l’arrivo, l’anno prossimo, di Susanna Dinnage, come annunciato oggi. “Sono eccitata per la possibilità di assumere questa posizione fantastica“, ha detto la Dinnage, che sostituirà Richard Scudamore ...

L’ultima stagione di “Game of Thrones” andrà in onda Dall’aprile 2019 : Il canale HBO ha comunicato che l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones (che sarà fatta da sei episodi) andrà in onda a partire dall’aprile 2019. La notizia è stata data attraverso un video, che però non è un trailer.

Musei - Bonisoli : “20 giornate gratuite Dal 2019 - alcune scelte dai singoli direttori” : Addio alle domeniche gratuite tout court, ma 20 giornate a ingresso gratuito distribuite in modo diverso rispetto al passato, per far sì che siano i direttori ad avere maggiore discrezionalità nella scelta. Il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, spiega come intende riformare le entrate gratuite nei Musei: “L’anno prossimo le giornate gratuite aumenteranno, si passerà a 20. Voglio introdurre dei criteri di gestione nei Musei e ...

Polizia di Stato - presentato il Calendario 2019 : Dal 2001 raccolti e donati all’UNICEF 2 - 5 milioni di euro : 1/13 ...

Dazn sbarca in Spagna : Dal 2019 trasmetterà Premier League e MotoGp : Dazn sbarca anche in Spagna: a partire dal 2019 il servizio di streaming del gruppo Perform sarà attivo anche nella penisola iberica. L'articolo Dazn sbarca in Spagna: dal 2019 trasmetterà Premier League e MotoGp è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.