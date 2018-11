Da venerdì 16 a domenica 18 novembre ' Bookcity 2018 al Museo'

Weekend a Pescara : gli eventi di venerdì 19 - sabato 20 e domenica 21 ottobre : Tempo libero Desiderate guardare un film per rilassarvi con gli amici o con il vostro partner? Bene, a questo link avete l'opportunità di controllare tutti gli spettacoli in proiezione nella nostra ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - venerdì 5 ottobre alle 10 al museo civico - via De Pisis 24 - . Visitabile fino a domenica 7 ottobre : 'Animali Sparuti Spariti', in mostra il progetto 02-10-2018 / Giorno per giorno "Animali Sparuti Spariti" è il titolo della mostra in programma da Venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 a cura degli ...

Ryder Cup 2018 : come funziona? Il regolamento di gioco. venerdì e sabato foursome e fourball - domenica i 12 singoli : La Ryder Cup 2018 si svolgerà da Venerdì 28 a domenica 30 al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. Questa, ormai, è cosa nota. Ma come funziona la storica competizione che mette di fronte la parte migliore del golf di Europa e Stati Uniti? Vediamo i dettagli delle modalità di svolgimento della tre giorni probabilmente più famosa del golf mondiale. Innanzitutto, in tutte le modalità di gioco previste, e cioè ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città VESSALICO : 'STRADE IN ARTE' - DA venerdì 28 A DOMENICA 30 SETTEMBRE L'ESTEMPORANEA DI ... : ... che si cimenteranno nella realizzazione di murales aventi a oggetto la valorizzazione delle donne che hanno lasciato un segno nella cultura, nelle arti, nella scienza, ecc. Nella giornata conclusiva ...

... DA venerdì 7 A DOMENICA 9 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ LA FESTA DI FINE ESTATE CON STREET FOOD E SPETTACOLI DAL VIVO/IL PROGRAMMA : ... tamburi giapponesi, impegnato dal 2004 a far conoscere questa particolare "arte" in Italia attraverso SPETTACOLI e corsi regolari di Taiko Do. Lo studio del Taiko è per il KyoShinDo una disciplina ...