Da Varallo all' Australia per diventare pilota

Sacro Monte di Varallo in onda su Rai5

Da Varallo a Malta : a 30 anni è capo personale in una multinazionale

Trial Outdoor – Campionato italiano : Varallo incorona i campioni 2018 : Dopo Matteo Grattarola (TR1), Andrea Gabutti (TR3 125), Piero Sembenini (TR3 Open) e Valter Feltrinelli (TR4), il conclusivo appuntamento stagionale porta in trionfo nelle rispettive classi di appartenenza Lorenzo Gandola (TR2), Michele Andreoli (TR3) e Alex Brancati (Femminile) L’incantevole cornice di Varallo Sesia (VC) ha decretato i verdetti finali del Campionato italiano Trial Outdoor 2018 . Al culmine di una stagione vissuta ...

Sacro Monte Varallo oggi in onda su Rai Uno

Trial Outdoor – Campionato italiano : Grattarola e Gandola in pole a Varallo : Con le due manche di qualifica si apre il conclusivo round dell’italiano Trial Outdoor 2018: domani la gara con ancora i titoli classi TR2, TR3 e Femminile da assegnare La splendida cornice di Varallo Sesia (VC) ha offerto i primi verdetti del conclusivo appuntamento stagionale del Campionato italiano Trial Outdoor. Aspettando la gara in programma domani che assegnerà i restanti tre titoli italiani ancora in palio classi TR2, TR3 e ...