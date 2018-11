Curling | Europei 2018 | il regolamento Round robin | accesso alle semifinali e criteri di

oasport

(Di venerdì 16 novembre 2018) Si avvicina il momento deglidi, che prenderanno il via sabato 17 novembre a Tallinn (Estonia). Si tratta del primo grande evento della stagione, che vedrà il confronto diretto tra tutte le nazioni più forti del Vecchio Continente, compresa l’Italia, che proverà ad essere protagonista con entrambe le squadre. Andiamo dunque a dare uno sguardo alper capire come si svolgerà questo torneo. Agliparteciperanno 10 nazioni sia al maschile che al femminile. La formula del torneo prevede un, ovvero un girone in cui ogni squadra affronterà tutte le altre. Al termine delle partite le prime quattro classificate accederanno. In particolare la prima in graduatoria affronterà la quarta, mentre la seconda sfiderà la terza. Come di consueto poi le due vincitrici si giocheranno l’oro, mentre le due perdenti il bronzo. In caso di ...