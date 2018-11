Crolla a New York Ralph Lauren

Nordstrom - Crollano le quotazioni a New York : Affonda sul mercato il retailer del lusso statunitense , che soffre con un calo del 4,24%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Crolla a New York Church & Dwight : Aggressivo avvitamento per Church & Dwight , che tratta in perdita del 3,06% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Hilton Worldwide Holdings - Crollano le quotazioni a New York : Retrocede molto Hilton Worldwide Holdings , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,02%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Elezioni in Trentino : trionfa la Lega - Crolla Forza Italia - Curiosità - news ed informazioni : Le Elezioni in Trentino hanno mostrato un dato abbastanza chiaro sull'andamento della politica Italiana nella provincia di Trento. La Lega di Matteo Salvini si è affermata nella regione dell'Italia settentrionale, con un risultato che lascia spazio a poche interpretazioni. Un vero e ...