Croazia-Spagna 1-1 | risultati e diretta live - Nations League 2018 2019

DIRETTA/ Croazia-Spagna - risultato live 0-0 - streaming video e tv : palo di Perisic! - IlSussidiario.net : DIRETTA Croazia Spagna, streaming video e tv: le Furie Rosse possono qualificarsi alla semifinale di Nations League, i balcanici rischiano la Lega B.

LIVE Croazia-Spagna : ultima chance per i croati : Uefa Nations League, che ritorna in campo e vede questa sera il match più interessante tra le partite in programma questo giovedì, ovvero Croazia-Spagna. Sia la nazionale a 'scacchi' sia la nazionale iberica è inserita all'interno della Lega A e insieme all'Inghilterra (oggi osserva il turno di riposo) sono state inserite all'interno del gruppo 4 della Lega A. La situazione del girone Gruppo 4 della Lega A composto da Croazia, Spagna e ...

Calcio - Nations League 2019 : Spagna a caccia della vittoria in Croazia per blindare il primo posto - Grecia-Finlandia decisiva per la promozione in Lega B : Oggi prenderanno il via le partite dell’ultima finestra dedicata alla fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019, con nove sfide in programma tra cui alcuni scontri diretti fondamentali che decideranno le sorti dei vari raggruppamenti. La sfida di cartello della giornata è sicuramente Croazia-Spagna, con gli iberici che hanno la possibilità di festeggiare il primo posto nel gruppo 4 della Lega A e la conseguente qualificazione alle ...

Croazia-Spagna - Sergio Ramos distrugge Lovren : “io fortunato in carriera? C’è gente frustrata in giro” : Il difensore della Spagna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Croazia, rispondendo per le rime alle critiche di Lovren Domani si troveranno in campo uno di fronte all’altro, ma Lovren e Sergio Ramos hanno iniziato a punzecchiarsi già davanti ai microfoni. Lapresse Il difensore della Croazia ha etichettato la carriera dello spagnolo come ‘fortunata’, ricevendo la sua risposta piccata: ...

Calcio - Nations League 2019 : lotta per le Final Four accesissima con Spagna e Francia ad un soffio dal traguardo. Germania e Croazia a rischio retrocessione : A partire da domani comincerà l’ultima finestra per le Nazionali dedicata alla fase a gironi della prima edizione della UEFA Nations League, che culminerà con le Final Four da disputare a giugno del 2019. Nessuna squadra ha già conquistato il pass per le Finali, perciò si deciderà tutto nei prossimi giorni con le ultime due giornate dei quattro raggruppamenti della Lega A. Non si gioca però solo per alzare la Coppa di questa edizione, ...