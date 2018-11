Cristina D’Avena fa impazzire gli uomini ai suoi concerti | ecco il suo racconto | “Mi

Cristina D’Avena so di piacere agli uomini : La cantante Cristina D’Avena racconta:“So di essere un sogno per molti uomini, perché me lo hanno anche scritto”. Cristina D’Avena deve il suo successo alle sigle dei cartoni animate e per molti è una bella donna, tanto che non si stupirebbe se un uomo le chiedesse di vestirsi da Licia, personaggio interpretato sul piccolo schermo: “Potrebbe capitare, visti certi commenti alle mie foto su “Instagram”, non so se me la sentirei”. Le attenzioni non ...

Cristina D’Avena - la confessione a Chi : ”Cosa gridano ai miei concerti” : A 54 anni Cristina D’Avena resta una vera icona. Sexy come non mai e ancora sulla cresta dell’onda, a breve uscirà il nuovo album dal titolo “Duets 2”, recentemente si è rivelata in un’intervista che ha rilasciato al settimanale ”Chi”. Ha snocciolato la sua vita da donna e da artista e ha rivelato che, nonostante l’età, non è spaventata dall’essere identificata come icona di sensualità. “So perfettamente di essere il sogno erotico di ...

Cristina D’Avena torna in tv e con un nuovo album. “Duets forever – Tutti cantano Cristina” : Cristina D’Avena ritorna con un nuovo album composto da brani delle famose sigle dei cartoni animati, che l’hanno resa così famosa e amata da grandi e piccini. Oltre a questo è attualmente impegnata in tv come giudice de’ Lo Zecchino d’oro 2018. Cristina D’Avena pubblica un nuovo disco: “Duets forever -Tutti cantano Cristina” Lei è la regina delle sigle dei cartoni animati, quelli degli anni 80 che piacciano tanto ai ...

«Duets Forever» : chi canta stavolta con Cristina D’Avena? : Patty PravoAlessandra AmorosoThe KolorsLo Stato Sociale ElodieFabrizio MoroFederica CartaShadeCarmen ConsoliNekDolceneraIl VoloMalika AyaneElisaMax PezzaliLe VibrazioniA Cristina D’Avena non si può dire di no. Proprio come a Sanremo. Così, quando ti cerca per cantare una delle sigle della tua infanzia, di quei cartoni che allietavano i tuoi pomeriggi tenendoti compagnia durante la merenda, non puoi che ringraziare e metterti al lavoro. ...

Cristina D’Avena : nel nuovo album “Duets Forever” ci sono anche Alessandra Amoroso e Shade : E molti altri! The post Cristina D’Avena: nel nuovo album “Duets Forever” ci sono anche Alessandra Amoroso e Shade appeared first on News Mtv Italia.

Cristina D’Avena : 16 sigle ricantante in duetto con grandi esponenti della musica italiana. Ecco la track list completa… : Dopo lo straordinario successo di “Duets”, uscito nel 2017, Cristina D’Avena torna sul luogo del delitto pubblicando, il 23 novembre, “Duets Forever“: 16 sigle tra le sue più famose ricantante in duetto con grandi esponenti della... L'articolo Cristina D’avena: 16 sigle ricantante in duetto con grandi esponenti della musica italiana. Ecco la track list completa… proviene da Gossip, News, ...

Cristina D’Avena con Lo Stato Sociale e Il Volo in Duets Forever : tutti i duetti : Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Il Volo e Max Pezzali: sono questi gli ultimi 4 nomi italiani che duetteranno in Duets Forever - tutti cantano Cristina, il nuovo album di Cristina D'Avena in programma per il 16 novembre. Dopo l'annuncio di The Kolors, Alessandra Amoroso, Elodie e Patty Pravo, Cristina D’Avena ha annunciato duetti con Fabrizio Moro, Carmen Consoli, Federica Carta e Shade. I successivi ospiti annunciati in Duets Forever sono ...

Cristina D’Avena duetta con Elisa in Duets Forever - canta anche con Nek e Le Vibrazioni : Cristina D'Avena duetta con Elisa nell'album Duets Forever. Sono stati annunciati altri 4 degli ospiti che saranno al fianco di Cristina D'Avena per questa nuova avventura discografica ed Elisa è presente con Nek, Le Vibrazioni e Dolcenera. Il nuovo album di duetti sulle sigle dei cartoni animati porta con sé altri 16 ospiti italiani, tra artisti solisti e band, che duetteranno con Cristina nell'album che segue il successo di Duets - Tutti ...

Cristina D’Avena duetta con Fabrizio Moro - Carmen Consoli e Shade : i primi 8 ospiti di Duets Forever : Cristina D'Avena duetta con Fabrizio Moro nel nuovo album Duets Forever. Il cantautore romano fa parte degli ospiti annunciati per la nuova serie di duetti nell'album Duets Forever, atteso a novembre con Warner Music. Dopo l'album Duets - Tutti cantano Cristina, l'artista torna con la seconda parte di quel progetto: Duets Forever - Tutti cantano Cristina verrà pubblicato il 23 novembre e conterrà 16 duetti con 16 cantanti italiani, 8 dei ...

Cristina D’Avena duetta con Alessandra Amoroso e i The Kolors nel nuovo album Duets Forever : annunciati i primi 4 nomi : Il 23 novembre verrà pubblicato "Duets Forever", il nuovo album di Cristina D'avena che sarà il seguito dell'album "Duets-Tutti Cantano Cristina", certificato lo scorso anno disco di platino e arrivato in vetta alla classifica FIMI per le vendite. Questo nuovo album conterrà sedici nuovi duetti per dare vita ad altri brani storici dei cartoni animati più amati negli anni. Ieri sono stati annunciati i primi quattro nomi dell’album Duets ...