Cristiano Ronaldo vicino alle nozze | proposta di matrimonio a Georgina Rodriguez

Szczesny si ispira a Cristiano Ronaldo : punizione all'incrocio dei pali : Bravo con le mani, ma anche con i piedi. Dopo il rigore parato a Higuain, altra prodezza per Szczesny: il portiere della Juve, dal ritiro della Polonia, in allenamento ha calciato una punizione da 30 ...

Cristiano Ronaldo a Londra - 31 mila euro per due bottiglie di vino : In attesa di riprendere gli allenamenti con la Juventus alla Continassa, Cristiano Ronaldo ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Londra dove ha tra l’altro seguito le finali Atp in corso alla O2 Arena. Il 12 novembre era il primo compleanno della figlioletta più piccola, Alana Martina, e il fuoriclasse portoghese ha voluto badare a spese nei festeggiamenti assieme alla fidanzata Georgina Rodriguez e alcuni amici. Secondo quanto riporta ...

Dieci cose da sapere su Cristiano Ronaldo : Cinque Palloni d’Oro e cinque Champions League (senza elencare i numerosi altri premi vinti a livello di club e nazionali) lo rendono certamente uno dei calciatori più forti e vincenti di sempre. Lui, Cristiano Ronaldo, non si è comunque seduto sugli allori e a 33 anni suonati ha cambiato vita e squadra. In estate il campione portoghese ha abbandonato il Real Madrid dopo 9 di permanenza per sbarcare in Serie A, alla corte della Juventus di ...

Real Madrid - Cafù : 'Vinicius può diventare il nuovo Cristiano Ronaldo' : I 45 milioni di euro spesi per portarlo in Europa e la gestione di Julen Lopetegui che ne ha fatto tanto discutere sono stati i motivi per cui di Vinicius jr. si è parlato tantissimo senza averlo ...

Cristiano Ronaldo - vacanza a Londra : serata a teatro : TORINO - serata a teatro per Cristiano Ronaldo alla Royal Opera House di Londra. Lo rivela la compagna Georgina Rodriguez che ha pubblicato un post su Instagram con la sua foto in un loggione del ...

ATP Finals – Djokovic ‘nota’ Cristiano Ronaldo tra il pubblico : “bello averlo tra i fan del tennis” : Djokovic vince su Isner all’esordio alle ATP Finals di Londra 2018, tra il pubblico anche Cristiano Ronaldo: ecco le parole del tennista serbo sulla presenza di CR7 Novak Djokovic ieri sera è stato impegnato nel suo match d’esordio delle ATP Finals di Londra 2018. Contro John Isner, il serbo ha mostrato i muscoli sin dall’inizio del torneo, battendo l’avversario per 2-0. Tra il pubblico, dell’impianto sportivo ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo senza Cristiano Ronaldo. Ma i lusitani hanno trovato un’identità senza CR7 : Mancano quattro giorni alla sfida tra Italia e Portogallo, ultima partita degli Azzurri valevole per il gruppo 3 della Nations League 2019. I nostri portacolori, reduci dal successo scaccia crisi contro la Polonia, tornano a calpestare l’erba di San Siro che un anno fa valse l’eliminazione dal Mondiale 2018 nel playoff contro la Svezia. Una sorta di cerchio che si chiude. La selezione lusitana, campione d’Europa nel 2016 e ...