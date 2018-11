Cremonini omaggia Roberto Baggio in concerto

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 novembre 2018) Dedica speciale di Cesare, durante ilalla Kioene Arena di Padova, ad un mito del calcio nazionale. Un momento emozionante, al culmine della tappa padovana della tournee di, che ha dedicato il suo brano Marmellata #25 a, citato nella canzone. L'ex fantasista della Nazionale era presente in tribuna e ha accolto il tributo con un saluto commosso al pubblico che lo ha immediatamente 'scovato' e applaudito. Toccanti le parole del cantante bolognese, che ha raccontato di come la canzone fosse stata scritta pensando proprio al calciatore. In carriera,ha militato anche nel Bologna, squadra per cui tifa l'ex voce dei Lunapop.