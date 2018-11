Cosa sarà del ponte Morandi

NBA - Philadelphia 76ers : Butler si presenta - e ora Cosa ne sarà di Fultz? : A due mesi di distanza dall'inizio delle difficoltà con Minnesota, Jimmy Butler è riuscito finalmente a mettersi addosso una nuova maglia: la n°23 dei Sixers, una squadra che con lui vuole puntare ...

Gf Vip 3 - Lory Del Santo : "La mia famiglia mi ha massacrata. Saranno gli ultimi a sapere se mi dovesse succedere qualCosa" : Tra i partecipanti di questa edizione del Grande Fratello Vip 3 c'è Lory Del Santo, la cui presenza ha fatto molto discutere in quanto l'ex soubrette di Drive In ha fatto la sua comparsa nel reality show dopo aver annunciato il suicidio del figlio Loren.La Del Santo aveva confessato la morte del figlio a Verissimo, sottolineando che la sua partecipazione al programma le sarebbe servita come terapia. Non tutti hanno preso bene questa sua ...

Private Eyes 2 verso il finale - Cosa ne sarà dell’ex Brandon Walsh di Beverly Hills 90210? Anticipazioni ultimi episodi 15 novembre : Ed eccoci ad un passo dal finale di Private Eyes 2 che andrà in onda la prossima settimana, sempre nel prime time del giovedì, e sempre con Brandon Walsh di Beverly Hills 2019, ovvero Jason Priestley. sarà lui il protagonista di questo finale così come lo è stato dell'intera stagione che in queste settimane ha tenuto compagnia al pubblico di Rai4. L'appuntamento è come sempre alle 21.10 ma non con tre episodi della seconda stagione ma solo ...

Ha qualCosa da dichiarare? L’Intelligenza Artificiale sarà a guardia delle frontiere doganali : L’intelligenza Artificiale potrebbe aiutare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione Europea. Un progetto finanziato dall’UE sta mettendo a punto un’intelligenza Artificiale per capire se i viaggiatori mentono durante le dichiarazioni di prassi che si fanno in dogana. Una specie di macchina della verità, insomma, che smaschera i bugiardi analizzando le micro-espressioni sul loro volto. Per ora il computer partecipa ...

Il finale di Private Eyes 2 rimandato di una settimana : Cosa ne sarà di Matt Shade? Anticipazioni 8 novembre : Il finale di Private Eyes 2 è stato rimandato. Chi pensava che la prossima settimana, al giovedì sera, su Rai4 avrebbe trovato ben quattro episodi, gli ultimi, della serie, si è sbagliato e di grosso. A quanto pare la programmazione della rete cambierà nei prossimi giorni e gli ultimi quattro episodi della serie andranno in onda divisi tra l'8 e il 15 novembre. Questo significa che i fan di Matt Shade avranno ancora tempo per scoprire cosa ...

Piero Chiambretti torna in televisione - una Cosa mai successa prima : chi ci sarà : Domani, mercoledì 31 ottobre, Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con "#CR4 - La Repubblica delle donne". Uno show che vedrà protagonista l'universo femminile in tutte le sue ...

Rugby – L’Italia vola a Chicago - le parole di O’Shea : “ecco Cosa sarà importante” : Le parole del ct azzurro O’Shea alla vigilia della sfida del primo test match autunnale dell’ItalRugby E’ iniziato ufficialmente nella mattinata odierna, all’aeroporto di Heathrow a Londra, il raduno della Nazionale Italiana Rugby in vista del primo test match autunnale in calendario sabato 3 novembre al “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre alle 15 locali (21 in Italia), partita che sarà trasmessa in diretta su ...

Uomini e Donne - dopo il caso Sara Affi Fella arriva l’uscita di scena di Mara Fasone : ecco Cosa è accaduto : La stagione dei colpi di scena, Uomini e Donne dopo il caso Sara Affi Fella si trova a fare i conti l’uscita di scena di Mara Fasone. La tronista ha deciso a sorpresa di salutare il date show di Canale 5 sostenendo di “non sentirsi nel posto giusto“. La ragazza siciliana non si è nemmeno presentata in studio nell’ultima registrazione per fornire spiegazioni ma si è limitata a comunicare la sua scelta alla produzione e ...

SOLO 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni terza stagione : dagli ascolti al protagonista - ecco Cosa si sa : Anticipazioni SOLO 3 si farà? Dopo la quarta e ultima puntata della seconda stagione, Marco Bocci tornerà ad interpretare Marco Pagani? Gli ascolti non promettono bene.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 23:00:00 GMT)

Finalmente! WhatsApp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A Cosa serve. Una funzione che sarà molto apprezzata dagli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

M5s - Vincenzo Spadafora minaccia Matteo Salvini : 'I sondaggi? Cosa sarà costretto a fare con il 34%' : I grillini vantano molta, forse troppa, sicurezza e Vincenzo Spadafora non è da meno: 'Salvini? Non dovrebbe stare così tranquillo solo con il 34% dei consensi . Poi la Lega da sola non è ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella avvistata. Altro disastro : 'Tutti schifati - Cosa le è uscito di bocca' : Avvistamento per Sara Affi Fella e nuove polemiche in vista. L'ex tronista di Uomini e donne , travolta dallo scandalo dei fidanzati tenuti nascosti alla redazione di Maria De Filippi , per un paio di ...

Che Cosa fa oggi Sarah Ferguson - la mamma di Eugenia di York : Ribelle (a modo suo) e decisa ad essere sé stessa, anche nella Royal Family: la grande protagonista del matrimonio di Eugenia di York è stata anche lei, Sarah Ferguson. Era il 1986 quando Sarah sposò a Westminster Abbey il principe Andrew, indossando un abito passato alla storia, una ghirlanda di fiori e una tiara di Garrad. Un “matrimonio d’amore”, come l’ha definito lei stessa, durato sino al divorzio nel 1996. Proprio ...

Coming out - dirlo ai tuoi genitori sarà orribile. Ma anche la Cosa più bella che farai : Il Coming out coi tuoi genitori sarà orribile. Te lo assicuro, 100%. Ma come, ti dirai, un attivista che mi parla così male del Coming out? Nella Giornata mondiale del Coming out, per giunta? Sei sorpreso e forse confuso. In tv vedi quegli attivisti importanti e coraggiosi dire “Il Coming out è bellissimo”. E tu li ammiri: chissà quante cose avranno perso facendo il Coming out. Avranno smesso di avere gli amici di prima, si saranno ...