Cosa c’è al festival di fotografia di Vogue | a Milano

Cosa c’è stasera in tv : La seconda puntata di "La TV delle ragazze", "Piazza Pulita" su La 7 e, se cercate un bel film, "Jersey Boys" di Clint Eastwood

Cosa c’è nell’accordo su Brexit : C'è un lungo periodo di transizione durante il quale proseguiranno i negoziati, ma anche un accordo sull'Irlanda del Nord che potrebbe far saltare tutto

Scossa Brexit - via 4 ministri Conservatori pronti a chiedere un voto di sfiducia su May Live| Cosa c’è nell’accordo : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà, crolla la sterlina.

Cosa c’è stasera in TV : "Il ponte delle spie", "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", "Bastardi senza gloria" e il "Discorso del re": come film, ci siamo

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue sulla manovra : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

Legge di bilancio : Cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Tonno sott’olio - boom di furti nei supermercati : Cosa c’è dietro : Al mercato nero, incredibilmente, valgono un piccolo patrimonio. Non si tratta di rame o altra componentistica elettronica, ma di banali scatolette di Tonno. È sorprendente scoprire che nella ricca Treviso ci sia un mercato parallelo di prodotti alimentari, in genere rubati dagli scaffali dei supermercati e rivenduti. Ma c’è. Una volante della questura, sabato pomeriggio alle 15, ha sorpreso in via Sant’Antonino un 25enne senza fissa ...

Cosa c’è stasera in tv : Gli appuntamenti fissi del martedì, ovvero i talk show di Giovanni Floris e Bianca Berlinguer, Le Iene e l'ultima puntata della serie Rai "I Medici"

Cosa c’è stasera in tv : Tra i film si fa notare "Monster", anche perché c'è poco altro, mentre se volete una serie tv è la serata giusta

Cosa c’è stasera in TV : I soliti programmi della domenica, il secondo Indiana Jones e qualche altro film per passare la serata

Cosa c’è stasera in TV : La nuova edizione di "Scherzi a parte", "Ocean's Eleven" e Zerocalcare ospite di "Propaganda Live", tra le varie cose

Cosa c’è stasera in TV : Ritorna "La TV delle ragazze" di Serena Dandini, e poi ci sono la diretta della partita di Europa League del Milan, qualche talk show e il film "Gli spietati"

Cosa c’è da vedere a Paris Photo : Cioè una delle più importanti fiere di fotografia al mondo, che si tiene al Grand Palais di Parigi fino all'11 novembre