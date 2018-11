Corruzione | Lega ritira emendamento su peculato

AntiCorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di peculato. M5s : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel ddl antiCorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel ddl antiCorruzione e entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione sarà approvata subito nel ddl anticorruzione ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Intanto è ...

Ddl antiCorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento : la Lega esprime 'dissenso' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

AntiCorruzione - scontro fra Lega e 5 Stelle : "Così non lo firmiamo" : È scontro fra Lega e Movimento 5 Stelle sul fronte della prescrizione. Luigi Di Maio vuole tenere la riforma nel ddl Anticorruzione. La Lega, invece, minaccia di non votare il disegno di legge. Nella riunione tra pentastellati e Carroccio, il leghista Igor Iezzi ha detto che "sul testo dell'Anticorruzione siamo vicini a trovare un'intesa, non credo ci siano così grandi distanze, ma sulla norma sulla prescrizione siamo lontani". E il deputato ...

Ddl antiCorruzione - Di Maio : 'La prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : 'Spero prossimamente di poter anche firmare assieme al governo cinese' il nuovo progetto 'sulla via della seta, una grande occasione per le nostre imprese che vengono verso questa economia'.

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel ddl antiCorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.

Prescrizione - la guerra a bassa intensità della Lega : emendamenti per cancellare tutta la riforma AntiCorruzione : Via la possibilità di utilizzare l’agente sotto copertura per le indagini per reati contro la pubblica amministrazione. Via anche il tanto pubblicizzato daspo a vita per i corrotti e cancellare anche quelle norme che regolano l’erogazione di soldi ai partiti. Al loro posto una serie i leggine per far certificare da un notaio le votazioni online dei candidati alle elezioni, per obbligare i movimenti a dotarsi di uno statuto come tutti ...

AntiCorruzione - emendamento Lega : “Via la norma su trasparenza fondi ai partiti”. Ma Bonafede : “Nessun passo indietro” : La Lega ha presentato un emendamento al ddl Anticorruzione che propone di eliminare l’articolo 7, ovvero quello che introduce norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti. Non c’è solo la prescrizione a dividere Carroccio e Movimento 5 stelle, ma ora si apre un nuovo fronte anche sul tema della trasparenza ai partiti. La richiesta di modifica è ...

Il calcio belga è finito sotto accusa per Corruzione legata a partite truccate : Il campionato belga sta vivendo il primo, vero momento drammatico in 124 anni di storia. La magistratura indaga su vari reati che vanno dal riciclaggio alla corruzione e su presunte partite truccate della passata stagione. La polizia ha effettuato 44 perquisizioni, coinvolgendo quasi tutte le 16 squadre della prima divisione, la Jupiler League; sotto la lente dei pm sono finite anche l'Anderlecht, lo Standard Liegi e il Club Bruges. Tutto ...

Ingv - si dimette pure il responsabile antiCorruzione. Il capo dell’ufficio legale : ‘Se denuncio vado a raccogliere le olive’ : Dopo la direttrice del Dipartimento Terremoti si dimette anche il garante dell’anticorruzione. E intanto, si apprende che il responsabile dell’ufficio Affari Legali a conoscenza di possibili illeciti non li denunciava perché “sennò mi mandano a raccogliere le olive”. Non c’è pace per l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che subisce un altro scossone a distanza di una manciata di giorni. Il 5 settembre, come anticipato dal ...

Ddl AntiCorruzione - Bonafede : “Porterà una rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” : “Sono orgoglioso di un ulteriore passo che porterà il Paese a una rivoluzione di legalità e giustizia che non ha mai conosciuto”. A dirlo, a Montecitorio, il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, dopo l’approdo del ddl Anticorruzione alla Camera. L'articolo Ddl Anticorruzione, Bonafede: “Porterà una rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Maxi-evasione fiscale legata al suo yacht - Flavio Briatore è indagato per Corruzione : Flavio Briatore è indagato per di corruzione. Il suo commercialista, Andrea Parolini, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, sono agli arresti domiciliari. L'accusa, anche per loro, è di corruzione.Secondo la procura, Parolini avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di alleggerire la posizione di Briatore per la Maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue, che ...

Di Battista : “Se Salvini annacqua dll antiCorruzione si sputtana. M5s? Non sono sfigatelli subalterni a Lega” : “Salvini? Credo che abbia ricevuto una telefonata dal San Raffaele, perché forse la pressione di Berlusconi è salita alle stelle dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl anticorruzione. E quindi i medici gli avranno suggerito di fare una dichiarazione tranquillizzante per tornare la pressione di Berlusconi a livelli normali”. Così a Otto e Mezzo, su La7, l’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, in collegamento dal Guatemala, ...