Corona vs Cecchi Paone | ' Quello che fa la notte è diverso da ciò che professa di giorno'

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ennesima ospitata per Fabrizio. Dopo la lite al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e la presunta storia con Asia Argento, ormai lo si vede nei vari talk show con grande facilità. Nella serata di ieri è stato ospite del programma di Piero Chiambretti andato in onda in prima serata, "La Repubblica delle Donne".si è scagliato contro Alessandro, reo secondo lui di strumentalizzare la sua omosessualità. Il "coming out" di un uomo di cultura fa tanto gossip. Poi, ha difeso la sua ex Silvia Provvedi attaccata proprio danella casa del Grande Fratello Vip. Fabrizio ha sottolineato che Silvia non ha mai cercato fotografi e copertine,che ha fatto per lui l'ha fatto con il cuore. Lui non si sente un "cattivo esempio" come ha ribadito il giornalista nella casa, anzi si ritiene un esempio per tutti i giovani.parla anche di Asia Argento ...