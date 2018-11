Coro critiche Ue su Manovra | Francia | Italia sia responsabile Austria e Olanda | procedura

Corona contro Fedez : attacchi e critiche durante L’Intervista di Maurizio Costanzo : Corona attacca Fedez durante L’Intervista di Maurizio Costanzo: Fabrizio non risparmia critiche al rapper L’ospitata di Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo pare che non sia piaciuta particolarmente a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti, comodamente seduto sul divano di casa sua, non ha certo risparmiato critiche al rapper durante la sua apparizione in […] L'articolo Corona contro Fedez: attacchi e ...