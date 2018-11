Conto alla rovescia per l’atterraggio di InSight su Marte | un’operazione delicatissima a

Brexit - grido di allarme dei coltivatori diretti : non sia agricoltura a pagare Conto : A pagare il conto della Brexit non deve essere l'agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'Unione deve affrontare , dai cambiamenti climatici all'immigrazione alla sicurezza.

Pace fiscale o maxi sConto : le idee del Governo per recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa : Cercare una Pace fiscale tra Italia e Vaticano per risolvere la grana degli arretrati Ici che la Chiesa deve allo Stato per il periodo 2006-2011. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Messaggero, è questa l'ipotesi alla quale sta pensando il Governo alle prese con la grana piombata una settimana fa su Palazzo Chigi quando la Corte di giustizia Ue ha riaperto il caso dei rapporti tra Stato e Vaticano in materia di tasse. Occorre ...

Decreto Genova - Conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Cmc non rimborsa la cedola del bond : Conto alla rovescia per evitare il default : "Cmc rende noto che non sarà pagata puntualmente alla scadenza del 15 novembre 2018 la rata di interessi in favore dei titolari del prestito obbligazionario emesso in data 16 novembre 2017" . Nella ...

'Io - cacciato dalla Juve per un sms alla compagna di Bettega'. Il racConto della 'meteora' Pericard : Vincent Pericard è un ex calciatore francese che, fra il 2000 e il 2002, ha vestito la maglia della Juventus . Un'esperienza non indimenticabile la sua in bianconero, dove ha totalizzato appena una ...

Uccide la moglie affetta da Alzheimer allo stadio finale : nessuno "sConto etico" dalla Cassazione : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi Uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a ...

Condono fiscale - Conto alla rovescia : Roma, 7 nov., AdnKronos, - Arrivano online i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sui condoni fiscali, contenuti nel decreto legge varato lo scorso mese. Si parte martedì prossimo, con i casi di ...

Pace fiscale - Conto alla rovescia per accedere al condono : la guida : L'Agenzia delle entrate chiarisce norme, modalità e termini dei condoni fiscali contenuti nel decreto legge sulla Pace...

"Nessuno sConto a chi uccide per pietà". La Cassazione condanna l'uomo che sparò alla moglie malata di Alzheimer : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, faccia una legge sull'eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere - espresso altre volte - che non meriti le attenuanti di aver agito con "particolare valore morale" chi uccide una "persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica". Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per omicidio volontario senza 'sconto etico' a ...

Conto alla rovescia per lancio di MetOp-C - il satellite meteorologico europeo per previsioni più precise : Partito il Conto alla rovescia per il lancio del terzo satellite meteorologico in orbita polare, MetOp-C. Nelle prime ore di mercoledì mattina, alle 01:47 ora italiana, MetOp-C di Eumesat – l’ultimo della attuale serie di satelliti in orbita polare per la meteorologia – sarà lanciato dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese. La serie dei satelliti MetOp ha l’impatto maggiore sull’accuratezza delle ...

Il racConto : uno tsunami sul villino abusivo strage alla festa di famiglia : Nessuna bomba d'acqua ma l'impeto della piena di un fiumiciattolo assassino. Il bilancio è di nove morti, tra cui due bambini di 1 e 3 anni e un ragazzino di 15. Due famiglie distrutte in una villetta per trascorrere un week end di festa

Brindisi - Stagione teatrale 2018-19 : partito il Conto alla rovescia al teatro Verdi : ... che attraversasse con otto appuntamenti più generi tra commedia brillante, narrazione, giallo e teatro civile', ; Anna Consales per '0831 teatro' , 'Un percorso articolato in sei spettacoli, con i ...

Renzi su Virginia Raggi : “E’ iniziato il Conto alla rovescia - esperienza finita” : Renzi si lascia andare e parla di Virginia Raggi: “esperienza giunta alla fine” “Credo che sia iniziato il conto alla rovescia per la fine dell’esperienza Raggi a Roma”. Lo afferma Matteo Renzi nella sua Enews commentando il successo della manifestazione di sabato scorso in piazza del Campidoglio organizzata da un gruppo di cittadini. “Davanti a una piazza piena di gente stanca dell’incapacità del ...

Polizia postale - allarme hacker : così ti rubano le password del Conto in banca : Sta aumentando esponenzialmente l'attività di phishing quindi bisogna stare molto attenti. L'allarme è stato lanciato su Twitter dalla Polizia di Stato che segnala che la postale ha osservato una notevole attività di hackeraggio ai danni di alcune note banche. Leggi anche: Violò il sito della Nasa,