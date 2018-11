Conti correnti Anche la Guardia di Finanza può controllarli

Le banche aumentano i costi. È stangata sui Conti correnti : Di costi un conto corrente ne nasconde molti. E spesso gli italiani neppure si ricordano di pagarli. Ma quando a inizio anno le famiglie riceveranno una documentazione dettagliata sui rendiconti di ...

Le mani del governo sui Conti correnti dormienti : Il governo si prepara a mettere le mani sui conti correnti dormienti . Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è a caccia di risorse per finanziare la manovra e di fatto l'esecutivo ha messo nel mirino proprio quei fondi che dopo un periodo lungo dieci anni non potranno più essere ...

Patrimoniale : tra casa - Conti correnti - auto e tv un’opzione italiana che non tramonta mai : Escludendo importi richiesti nel caso di trasferimenti di beni o di ricchezza (come accade per le successioni, le imposte di registro , quelle ipotecarie) sono attualmente dovuti almeno otto prelievi classificabili come patrimoniali...

Patrimoniale : tra casa - Conti correnti - auto e tv un'opzione italiana che non tramonta mai : Ogni volta che la politica, o la dottrina, o financo la Bundesbank - come provocatoriamente proposto in questi giorni - pensano all'istituzione di una Patrimoniale, la reazione dei contribuenti italiani potrebbe essere ...

Conti correnti - cosa cambia nel 2019?/ imposte - costi e limite contante : ecco tutte le novità : cosa cambia per i Conti correnti nel 2019? La domanda è la stessa che si ripete ogni anno quando si discute di manovra finanziaria. Attese poche novità questa volta(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Martina : "A rischio i Conti correnti" : 12.40 "Questo governo disastroso sta mettendo a rischio i sacrifici fatti in questi anni. Sono a rischio i conti correnti degli italiani". Così il segretario del Pd Martina,a Lodi per mostrare la sua vicinanza alle famiglie degli extracomunitari colpiti dalla delibera sulle agevolazioni per mensa e scuolabus dalla nuova delibera del sindaco leghista Casanova.I partiti di maggioranza "litigano dopo aver approvato un vergognoso condono fiscale" ...

Salvini assicura : “no patrimoniali né prelievi forzosi da Conti correnti”/ Caos Manovra e ‘richieste’ Governo : Salvini assicura contro le speculazioni: "no patrimoniali nè prelievi forzosi da conti correnti degli italiani". Il Caos della Manovra, le "richieste" del Governo e lo spettro del 1992(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:30:00 GMT)

