Conte - nessuna correzione manovra : ANSA, - ABU DHABI, 15 NOV - "Lavoriamo tutti i giorni per il sistema Italia e anche per le imprese". Lo afferma Giuseppe Conte in un punto stampa ad Abu Dhabi. Lo scontro con l'Ue sulla manovra? "...

Conte : 'nessuna crepa - dureremo a lungo' : 'In futuro mi vedo premier, il governo durerà tanto' ha detto il presidente del Consiglio a Di Martedì. Qui l'intervista completa in cui parla della manovra, della prescrizione, del condono fiscale e ...

Nessuna penale - Di Maio ha mentito. E Conte gli fa scudo : "È colpa mia" : Roma - Conte cerca di mettere una toppa sulla Tap. Luigi Di Maio inciampa sul gasdotto e rischia di saltare in aria ma a salvarlo accorre il premier Giuseppe Conte. 'Se colpa deve esserci attribuitela ...

Conte : "Nessuna possibilità di uscita dall'euro" : L'agenzia di rating rivede al ribasso le stime di crescita del nostro Paese e prevede che il deficit nel prossimo anno salirà al 2,7% contro il 2,4% fissato dal governo. Conte: "Giudizio in linea con la solidità economica italiana"

Conte : "Manovra per la crescita - nessuna possibilità uscita dall'euro" : L'agenzia di rating rivede al ribasso le stime di crescita del nostro Paese e prevede che il deficit nel prossimo anno salirà al 2,7% contro il 2,4% fissato dal governo. Conte: "Giudizio in linea con la solidità economica italiana"

Conte : Manovra per la crescita - nessuna possibilità di uscita dall'euro : Riteniamo che questo giudizio sia corretto alla luce della soliditaà economica del Paese: l'Italia è la 7/a potenza industriale al mondo e la 2/a manifattura Ue". "La competitivita' delle imprese - ...

Conte : manovra per la crescita - nessuna possibilità uscita dall'euro : "Con la manovra economica, evitiamo una stretta recessiva e rilanciamo la crescita grazie agli investimenti e ad un programma di profonde riforme strutturali". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in ...

Putin incontra Conte : «Nessuna remora a comprare titoli di stato italiani» : MOSCA -Le sanzioni, che devono essere «un mezzo e non un fine»; la cooperazione economica rilanciata con un consistente pacchetto di 14 accordi e nuovi progetti, con potenzialità di diversi miliardi ...

Conte : “Non c’è nessuna possibilità di uscire dall’Euro ma è grave che qualche commissario Ue ci definisca xenofobo” : Sul caso della Diciotti “non è stata violata nessuna legge“, perché l’Italia non “ha lasciato una sola persona a morire in mare” e quando “qualche commissario europeo descrive l’Italia come xenofoba si assume una responsabilità grave“. Di più: “In Europa è facile dire è colpa dei populismi, ma è una spiegazione rischiosa perché vuol dire rinunciare a migliorare e a consentire al sogno europeo di ...

Parco commerciale Darsena. Del Conte : nessuna novità - solo variante che non cambia destinazioni uso : Intervento accolto favorevolmente dal Comune di Ravenna per la grande rilevanza di questa infrastruttura, che collega due importanti località marittime del territorio." Cronaca , Economia , Politica ,...

Dl fisco - Conte : “Evitiamo equivoci. Nel decreto nessuna causa di non punibilità” : “A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha approvato di nuovo il decreto fiscale collegato alla manovra. L'articolo Dl ...

Manovra - Conte : “Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega. Nessuna crisi” : Il premier rassicura: "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".Continua a leggere

Dl fisco - Conte : "Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega | Non c'è nessuna crisi" : Il premier rassicura: la 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...