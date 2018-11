Conte incontra la comunità economica italiana di Abu Dhabi

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Conte incontra presidente Eurogruppo : dialogo sereno e costruttivo : "L'incontro con il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, si è svolto in un clima di sereno e costruttivo dialogo". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo:...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

“Ciocco-residenze internazionali” : in Sicilia l’arte Contemporanea incontra il cioccolato : Si è da poco concluso il primo appuntamento con le “Ciocco-residenze internazionali”: l’evento, ospitato nel Convento Agostiniano di Forza D’Agrò, ha creato un ponte fra il mondo dell’arte contemporanea e le suggestioni e i gusti del cioccolato. Tanti gli artisti coinvolti e le opere presentate che, da oggi, entreranno a far parte della collezione permanente del CioccolArt Sicily Museum.Continua a leggere

Conte incontra Putin e lo invita in Italia : “Manchi da troppo tempo”. E il presidente russo annuisce e sorride : “Sono molto Contento della visita. Mi è stata riservata un’accoglienza meravigliosa. Direi che sia nato anche un rapporto di amicizia“. A dirlo, dopo l’incontro con Vladimir Putin, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che durante il vertice a Mosca ha invitato il presidente russo in Italia: “Manca da troppo tempo”. Per il Finacial Times, che oggi ha pubblicato un articolo dal titolo L’Italia loda Putin ...

Putin incontra Conte : «Nessuna remora a comprare titoli di stato italiani» : MOSCA -Le sanzioni, che devono essere «un mezzo e non un fine»; la cooperazione economica rilanciata con un consistente pacchetto di 14 accordi e nuovi progetti, con potenzialità di diversi miliardi ...

Manovra - oggi l'esame dei leader. Conte incontra Macron e Rutte : Perché quei numeri, contro cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lottato, sono una palese violazione delle regole della moneta unica. LEGGI ANCHE Scontro sul condono, sospetti M5S: 'Mef agli ...

Roma : Conte e Fico incontrano sopravvissuti rastrellamento ghetto : Roma – Il premier Giuseppe Conte e il presidente della Camera Roberto Fico hanno incontrato alla Camera i sopravvissuti Sami Modiano, le sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissuti ad Auschwitz, e Emanule Di Porto, scampato al rastrellamento del ghetto di Roma il 16 ottobre del ’43. Al colloquio hanno partecipato anche i vertici della Comunita’ ebraica Romana e dell’Ucei. L’incontro e’ avvenuto poco prima ...

Tap - Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S/ Ultime notizie - ripresa dei lavori in Salento : Tap, Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S. Ultime notizie, imbarazzo in casa pentastellata: ripresa dei lavori in Salento, oggi vertice a Palazzo Chigi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Tap : Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S : Roma, 15 ott. (AdnKronos) - Incontro a Palazzo Chigi, stasera alle 19 a seguito del Consiglio dei ministri, tra il premier Giuseppe Conte e parlamentari e consiglieri regionali pugliesi M5S. Al centro della riunione, viene spiegato da fonti di governo, la questione del gasdotto Tap, mentre il Salent

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Cole : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...