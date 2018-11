Coni | M5s | da Malagò arroccamento sterile

Rotondi : 'BerlusConi ha ragione : ieri il fascismo - oggi nuovo autoritarismo M5S-Lega' : Ai microfoni di Radio Radicale, è intervenuto il segretario della Democrazia Cristiana per le Autonomie, il deputato Gianfranco Rotondi del gruppo parlamentare di Forza Italia, per esprimere la propria opinione a proposito delle ultime dichiarazioni dell'ex premier Silvio Berlusconi lanciate contro il Governo gialloverde [VIDEO] Se si continua così, siamo davvero all'anticamera di una dittatura. Intervistato da Lanfranco Palazzolo, Gianfranco ...

Scanzi : “Insulti M5s a giornalisti? Ricordo editto bulgaro di BerlusConi e professionisti fuori dalla Rai con Renzi” : “Chiunque rivesti degli incarichi pubblici, ancor di più così rilevanti come quelli di vicepresidente del Consiglio e di ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, non deve neanche sognarsi di parlare di giornalismo. Quindi, Di Maio è totalmente indifendibile. Ma, visto che sono allergico alle ipocrisie e alle difese corporative, vorrei aggiungere tre piccole cose”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel ...

M5s ancora contro la stampa. BerlusConi attacca il governo : 'Pericolo dittatura' : Di Maio e Bonafede puntano ad abolire il finanziamento pubblico dell'editoria. Il Cavaliere chiama in causa la Lega, e Salvini replica: 'Certe parole sono sciocchezze da euroburocrati e frustrati di ...

Raggi assolta - il M5S attacca la stampa. Zingaretti : Chiedete scusa. BerlusConi : Clima illiberale : Il governatore del Lazio: vergognatevi per la vostra aggressività. Di Stefano: abolire il finanziamento pubblico all’editoria. Il leader di Forza Italia: è l’anticamera della dittatura

Governo - BerlusConi : “Non durerà 5 anni - Lega non tradirà elettori. M5s contro la stampa? Anticamera di dittatura” : “Sono convinto che questo Governo non potrà durare cinque anni, la Lega si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai nostri elettori. Questo Governo cadrà e allora ci saranno due possibilità. La prima: un mandato al centrodestra che trovi i voti neccessari in parlamento per formare una maggioranza, oppure si andrà a nuove elezioni”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine del congresso ...

Assoluzione Raggi e attacchi alla stampa. Zingaretti al M5s 'Chiedete scusa'. BerlusConi 'Clima illiberale' : E spiega: 'Troppi giornali sono ormai in chiaro conflitto di interessi e per decenni hanno preso milioni di soldi pubblici tramite le tasse dei cittadini per poi fare propaganda politica per i loro ...

Tav - BerlusConi coi torinesi : "In piazza contro follie ideologiche del M5s" : Quella di oggi a Torino è "una manifestazione spontanea dell'altra Italia, quella delle persone serie, che al governo non chiedono assistenzialismo ma investimenti nelle infrastrutture, per far crescere le imprese e il lavoro, per creare occupazione, per radicare l'Italia in Europa". Lo scrive in una nota il leader di Fi, Silvio Berlusconi, commentando la manifestazione nel capoluogo piemontese sulla Tav."Con il cuore, da imprenditore prima ...

BerlusConi : Fi con i sì Tav - in piazza Italia vera contro follie M5s : Roma, 10 nov., askanews, - 'Forza Italia ha espresso un convinto sostegno e una forte partecipazione alla manifestazione di Torino per il Sì alla Tav. Oggi però in piazza a Torino non c'è la politica, non ci sono i partiti, c'è l'Italia vera, che lavora e produce, che vuole costruire il futuro, che dice sì …

Falsa laurea alla BocConi sul cv - l'europarlamentare M5S Marco Valli si autosospende : La laurea alla Bocconi è un clamoroso falso e così l'eurodeputato smascherato è costretto ad autospendersi dal M5S . Marco Valli si era attribuito sul curriculum una laurea mai ottenuta in economia aziendale alla prestigiosa università privata di Milano. Ora il caso è nelle mani dei probiviri del Movimento, ha annunciato lo stesso Valli su Facebook, assumendosi la responsabilità delle ...

Prescrizione - Di Maio : “Così com’è piace a BerlusConi e a impuniti”. Salvini : “Ma no processi eterni”. Oggi vertice M5s – Lega : Bloccarla dopo il primo grado di giudizio. E varare la riforma con l’approvazione del ddl Anticorruzione. Il giorno della resa dei conti tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Prescrizione è arrivato. In giornata Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Giuseppe Conte si siederanno attorno a un tavolo per sciogliere il nodo che ha contrapposto i due partiti di governo negli ultimi giorni. I due leader si dicono ottimisti per il raggiugimento di un ...

Mulè e BerlusConi : 'La Lega stacchi la spina - rischio deriva autoritaria col M5S' : Intervenuto a Radio Radicale, il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha fatto il punto della situazione sulla tenuta del Governo gialloverde e sulla riforma della prescrizione voluta dal Movimento 5 Stelle [VIDEO] e concepita dall'attuale Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Intervistato da Giovanna Reanda, il deputato forzista ha affermato: Se i due partiti della maggioranza litigano su tutto, se dicono bianco e nero sui diritti ...

Paolo Becchi : 'BerlusConi - fallo'. La mossa che farà esplodere il M5s e rinascere il centrodestra : Presto, molto presto. Secondo Paolo Becchi , intervistato dal sito Formiche.net , potremmo essere a un passo dalla ricostruzione della maggioranza di centrodestra in Parlamento. La miccia dell'...

'Il matrimonio Lega-M5S è innaturale - Salvini starà con noi' - BerlusConi - : Roma, 4 nov., askanews, - Silvio Berlusconi non pensa di poter rifondare un Popolo della Libertà, ovvero un partito unitario del centrodestra. Intervistato da Bruno Vespa per il nuovo libro del ...

Di Maio come BerlusConi : "Scissione? Chi è uscito dal M5s poi è scomparso" : Luigi Di Maio come Silvio Berlusconi. Interrogato da Bruno Vespa per il suo nuovo libro 'Rivoluzione', il vicepremier ha allontanato il rischio scissione nel Movimento Cinque Stelle: "Non ci siamo mai divisi in correnti e non ho mai visto differenze di vedute importanti - osserva riferendosi ai contrasti avuti anche con esponenti di rilievo come Fico e Di Battista - Importante è che al momento del voto si rispetti l'opinione della ...