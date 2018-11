Con In guerra la Francia riscopre il cinema delle lotte operaie

In Guerra - film partigiano e combattente Con un monumentale Vincent Lindon : Una multinazionale tedesca chiude un suo stabilimento francese. 1100 dipendenti licenziati in tronco. Una massa unita di operai, e di qualche timido impiegato, sciopera ad oltranza. Barricate, occupazione della fabbrica, adunate in piazza. Non è uno dei tanti, infiniti servizi giornalistici da cronaca industriale di oggi, ma la trama di In Guerra, il nuovo film di Stephane Brizé. La perdita del lavoro, l’assenza del lavoro, la lotta determinata, ...

Manovra - alla guerra Con l'Europa Con lo scolapasta in testa : Una volta, nei comuni, quando non si riusciva a chiudere il bilancio con le sole entrate tributarie e i trasferimenti dello stato, si aggiustavano le poste in entrata con voci come "proventi derivanti dal taglio dei boschi" oppure "maggiori accertamenti relativi all'Imposta comunale sugli immobili".Oggi questo è più difficile, perché la nuova contabilità degli enti locali impone, per ogni esercizio, la costituzione di ...

Fabrizio Masia - il sondaggio sulla guerra all'Europa : il rischio che Lega e M5s non hanno Considerato : Il governo gialloverde ha fatto della battaglia, durissima, contro l'Europa una delle sue bandiere. Una battaglia che è deflagrata, come previsto già mesi prima, con il varo della contestatissima ...

Rai Pubblicità - la guerra di Mediaset. Confalonieri : “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici : tutti i nomi : “La Rai non può svendere la propria merce con sconti del 90-95 percento, solo perché ha la riserva del canone. La Pubblicità è contingentata, con questo comportamento butta via la merce. Ecco perché faccio appello all’arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite”. Fedele Confalonieri attacca i vertici di viale Mazzini nel corso di un convegno Agcom al Senato. “Per abbassare un prezzo ci vogliono cinque ...

Giorgia Meloni e Silvio BerlusConi - lo schieramento Contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

"USA rischiano di perdere una guerra Con la Russia" - rapporto per Congresso - : La superiorità militare statunitense è scesa ad un livello pericoloso, l'America rischia di uscire sconfitta in caso di un'eventuale guerra con la Russia o la Cina, si afferma nel rapporto della ...

Grande Guerra : card. Parolin - per la Conferenza di pace "Benedetto XV chiese il rispetto della giustizia e dell'equità nei rapporti fra gli ... : Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nella sua prolusione al convegno "Santa Sede e cattolici nel mondo postbellico , 1918-1922, " promosso alla Lateranense di Roma dal Pontificio comitato ...

Stéphane Brizé racConta una scena di In guerra : “In questa scena vediamo operai e i dirigenti d’azienda che non riescono a capirsi perché hanno posizioni opposte”, dice il regista. Leggi

M5s - la furia Contro i ribelli. Riunione del gabinetto di guerra : chi vogliono cacciare : Crisi di nervi nel Movimento 5 stelle per i traditori che hanno fatto bocciare il condono di Ischia. L'incidente, dice il pentastellato Stefano Patuanelli 'riguarda due persone che hanno tradito l'...

Criptovalute : Stellar vince battaglia Con EOS - ma non la guerra : 13/11/2018 21:13 Sul mercato delle monete virtuali , attualmente la quinta più grande criptovaluta del mondo. in termini di capitalizzazione, è Stellar Lumens, XLM, dietro solo, nell'ordine, al Bitcoin, BTC, , ad Ethereum, ETH, , a Ripple, XRP, ed a Bitcoin Cash, BCH, . Se la capitalizzazione del ...

Matteo Salvini sfida i vip in televisione : chi gli mettono Contro - sarà guerra totale : Matteo Salvini non si tira indietro. Il vicepremier sarà il protagonista della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda domani, mercoledì 14 novembre, in seconda serata su Canale 5. Il ...

I 5 Stelle in guerra Contro l'informazione - dimenticandosi del loro segreto di Pulcinella : la Rai : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica." Autore Ugo Longhi Categoria Politica

Butta il corpo nell’inferno : come è cambiato il cinema che racConta la guerra : La lezione arriva dall'italiano “La strada dei Samouni” di Stefano Savona e “Still recording”, il documentario di Said Al Batal e Ghiath Ayoub, sui quattro anni di assedio mortale nella periferia di Damasco 'Still recording', tra gli orrori della guerra in Siria armati di videocamera" 'La strada dei Samouni', il dramma di Gaza tra doc e animazione"

Guerra al cous cous nella mensa a scuola. Mamme Contro il menù multietnico : 'I nostri figli restano a digiuno' : Per dovere di cronaca, ci sono anche genitori che approvano la scelta di privilegiare quest'educazione alimentare. La risposta dell'assessora non si è fatta attendere: 'Ascolteremo le esigenze delle ...