Como | costringe ragazza a prostituirsi | arrestato

liberoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Un 28enne è statodai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Cantù e di Lurate Caccivio, in provincia di, per il reato di induzione e sfruttamento della prostituzione. Le indagini hanno consentito di accertare come, con "violente e ripetute percosse e minacce di morte", ha costretto alla prostituzione una 36enne comasca, tossicodipendente.Dallo scorso maggio e fino alle manette, avrebbe sfruttato la donna, facendosi consegnare giornalmente quanto guadagnato: "circa 30-40 euro a prestazione sessuale", spiegano i militari. Soldi usati per comprare cocaina "di cui faceva uso la". Testimoni, foto e l'acquisizione dei referti medici della vittima hanno permesso di far scattare la misura cautelare. Per il 28enne si sono aperte le porte della casa circondariale di