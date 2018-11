Come si porta il taglio scalato degli angeli

Oumuamua sta arrivando. Come comportarsi in caso d’invasione aliena : Tutto inizia nell’ottobre 2017. I responsabili del telescopio Pan-STARRS-1 alle Hawaii lo avvistarono quando si trovava a 0,25 unità astronomiche (pari a un quarto della distanza Terra-Sole) e lo battezzarono Oumuamua, che in lingua locale sta per “messaggero da lontano che arriva per primo”. Nome perfettamente azzeccato. Perché arriva da lontano, probabilmente dalle parti della stella Vega, la stella più luminosa della costellazione della Lyra, ...

Come portare il montgomery e non sembrare un liceale : Amate il montgomery ma ogni volta che ne indossate uno vi sentite un liceale fuori tempo massimo? In effetti questo genere di cappotto, che gli inglesi chiamano Duffel coat, è da sempre uno dei capi maggiormente utilizzati in età scolare, ma è pur vero che non c’è stagione che non venga riproposto con successo dai marchi moda più prestigiosi (compresi i brand famosi per il loro stile preppy). Lasciamoci ispirare quindi da streetstyle e ...

La lite Come arma di governo? Seehofer dimostra che le risse non portano bene : Ma se c'è una cosa che il ministro dell'Interno tedesco ha mostrato bene è che le liti non sono una strategia politica, che prima di lanciare una guerra bisognerebbe vedere che armi si hanno in casa ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Malagò : “Importante questo CONI Come partner”; Bach : “Politica e sport siano neutrali” : “Incontrerò il sottosegretario Giorgetti il 12 novembre e se non fosse sufficiente ci rivedremo il giorno dopo e quello dopo ancora, perché venerdì 15 abbiamo in programma le riunioni di Giunta e Consiglio del CONI ed è evidente che sarebbe un bene per tutti trovare in questi incontri la soluzione che il presidente Bach auspica e intravede, per non dire vede“. Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, commenta così la questione legata ...

Come aumentare la durata della batteria del portatile : A chi non è mai capitato di perdere un documento importante non salvato in seguito allo spegnimento improvviso del notebook per batteria scarica. Si tratta sicuramente di un problema che dà fastidio a parecchi utenti leggi di più...

Rocco Casalino - spunta un video del portavoce del premier : 'Vecchi e down mi fanno schifo Come i ragni' : 'Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio'. Nuova bufera su Rocco Casalino. Dagospia ha diffuso un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7 in ...

Come si comportano i giornali su Facebook? : (Foto: Getty Images) Per molti anni, Facebook è stato considerato dall’editoria online Come uno dei suoi migliori alleati. Nonostante il social network conquistasse una percentuale sempre maggiore degli investimenti in pubblicità digitale (spartendosi la torta con Google), garantiva comunque alle testate un costante e massiccio afflusso di lettori. Era sufficiente attirare una fanbase più o meno ampia (in base alla notorietà del marchio e anche ...

Sesso - disfunzione erettile : Come combatterla e quali comportamenti evitare : Che cos’è la disfunzione erettile? quali sono i comportamenti da evitare? E le pillole del piacere sono un rimedio a cui si può far ricorso senza pensarci troppo, o vanno piuttosto considerate come una extrema ratio? Iniziamo con una premessa: la disfunzione erettile, spesso indicata con il termine di impotenza, consistente nell'incapacità del soggetto di Sesso maschile a mantenere un'erezione sufficiente durante un rapporto.Secondo l’Istituto ...

Sneakers e cappotto - Come portarli in abbinata questo inverno : Se è vero che con l’autunno arriva la necessità di dover rinnovare il guardaroba, è altrettanto vero che si può «giocare» con i trend di stagione, sperimentando. Per la stagione autunno-inverno 2018/19, la regola è puntare su pochi accessori versatili e divertirsi con un mondo di combinazioni inaspettate. A cominciare dal classico cappotto Chesterfield: un grande classico del guardaroba, che da un secolo è annoverato tra gli essenziali ...

Come esportare chat Telegram : Ci capita spesso di parlare di Telegram, il famoso servizio di messaggistica compatibile con Android, iOS e PC. Questa volta al centro delle nostre attenzioni c’è la versione desktop che, con l’aggiornamento alla versione 1.3.13, leggi di più...

Allerta meteo : Come comportarsi in caso di pioggia di forte intensità - ecco le indicazioni per i cittadini : Il maltempo e la pioggia stanno flagellando gran parte dell’Italia. In Calabria, da ieri, si contano già cinque morti. Crolli e strade chiuse sono una costante in tutto il Paese. Domani le scuole resteranno chiuse in numerose città della nostra penisola. La Protezione Civile si sta attivando, anche attraverso i comuni, e sta fornendo linee guida e indicazioni utili per mettersi in sicurezza in questi casi. In caso di pioggia in atto di ...

San Lorenzo c'è per Desirée : Come Pamela - trucidata in piazza a Macerata - riporta in piazza la sinistra : A una settimana dalla morte, Desirée è diventata un simbolo. come Pamela, la ragazza trucidata a Macerata nel febbraio scorso. Entrambe hanno prodotto quello che oggi, nella piazza gremita di San Lorenzo, definiscono un "miracolo". Desirée ha riportato la sinistra in piazza: è successo a Macerata 8 mesi fa, è accaduto ancora oggi a San Lorenzo, quartiere romano storico della sinistra e oggi specchio della sua ...

Fukuoka - musica Come in discoteca per portare fedeli al tempio buddista : Non dobbiamo essere transitori, ma luoghi in cui la gente si riunisce e condivide la propria visione del mondo'.

Come si porta la barba questo inverno? : Come porteranno gli uomini la barba questo inverno 2019? Il verdetto, in diretta dalle sfilate: la barba sarà più definita e lunga pochi millimetri. Insomma le tendenze hypster e huge beard lasciano il posto a semplicità e praticità. Ce l’hanno confermato gli hairstylist Salvo Binetti e Toni Pellegrino, brand ambassador di System Man by Wella: «Il concetto di morfologia, di taylor-made non è più esclusivo per il mondo capelli ma anche per ...