Colpo di spugna leghista sulle spese pazze

(Di giovedì 15 novembre 2018) Undisui processi "" che in questi anni hanno coinvolto decine di consiglieri regionali, in tutta Italia. E che, in particolare, salverebbe il fior fiore del leghismo di governo, nell'era gialloverde: Riccardo Molinari, Edoardo Rixi, coinvolti in Piemonte e Liguria in processi". Ildiè in una emendamento, all'articolo 1 del decreto "Spazzacorrotti", pomposamente presentato come una scure legalitaria sulla politica allegra nella gestione del denaro. Emendamento su cui il governo aveva in prima battuta dato parere negativo ma che poi, proprio ieri, è stato invece "accantonato". L'emendamento 1.61, inserisce alcune parole che modificano l'articolo del codice penale sul peculato, quello in base al quale sono sotto processo Molinari, Rixi e decine di consiglieri regionali in tutta Italia. Che, nella ...