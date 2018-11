Cinema | il governo vara la norma anti-Netflix | film prima in sala | poi lo

Crociata anti-Netflix del Governo - Bonisoli : 'Film prima al Cinema - poi in streaming : in arrivo il decreto' : Film prima in sala poi sulle piattaforme di streaming . Parte la Crociata anti-Netflix del Governo . L'annuncio viene dal ministro della cultura Bonisoli . 'Mi accingo oggi a firmare il decreto che ...

Tagli a scuola - bonus cultura - librerie - Cinema : come il governo sta facendo a pezzi la cultura : Nella manovra di bilancio del governo gialloverde sono diversi i Tagli a scuola, università e cultura. A fronte di investimenti per l'edilizia scolastica e assunzioni al Mibac, i Tagli alla cultura riguardano i musei autonomi, il bonus cultura per i diciottenni, fino ad arrivare al tax credit per le sale cinematografiche e le librerie.Continua a leggere