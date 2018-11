Chiusure domenicali | la legge non c' è | i danni sì | vedi Old Wild West

Old Wild West - l’ipotesi delle Chiusure domenicali blocca la cessione : Il fondo internazionale Bc Partners, azionista di controllo dell’azienda, ha deciso di interrompere il processo di vendita che era in corso. Le offerte finali per il gruppo sarebbero dovute arrivare il 20 novembre...

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : «Le faccia ad Avellino - non rompa le palle a Milano». La replica : «Per lui i diritti sono una rottura» : Negozi e centri commerciali, il sindaco: «Noi abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti». Il vicepremier: «Sindaco fighetto del Pd, chi se ne frega». La controreplica: «Prima lavori il 10% di me». Salvini: «Radical chic irrispettoso»

