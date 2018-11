Chieti | si denuda per strada e violenta anziana | arrestato 20enne

Si denuda in strada e poi violenta una donna : somalo di 20 anni arrestato in provincia di Chieti : Un somalo di 20 anni senza fissa dimora, che gode dello status di protezione sussidiaria, è stato arrestato dai carabinieri di Ortona (Chieti) con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo prima si è denudato e poi si è avvicinato ad un'anziana donna che stava stava prendendo il sole in località Ripari di Ortona e dopo averle fatto battere la testa contro alcuni grossi ciottoli l'ha costretta a subire violenza sessuale. ...