Chicco Nalli geloso di Tina Cipollari | “Io sono unico e insostituibile”

Chicco Nalli geloso del nuovo fidanzato di Tina Cipollari : "Io sarò unico e insostituibile" : E' stata una lunga storia d'amore, iniziata negli studi di Uomini e Donne, coronata nel 2005 con un matrimonio terminato con una separazione circa un anno fa. Ora Chicco Nalli e Tina Cipollari si guardano a distanza, con un affetto rimasto immutato da entrambe le parti ma soprattutto un sentimento che ancora non si è spento da parte dell'hair stylist che in un'intervista a nuovo TV ammette la sua gelosia per Vincenzo Ferrara il nuovo ...

TINA CIPOLLARI/ La dama Angela : 'hai fatto business con tuo marito Chicco Nalli' - IlSussidiario.net : Pesante accusa per TINA CIPOLLARI: la dama del trono over di Uomini e Donne, Angela, la accusa di aver fatto business sul matrimonio con Chicco Nalli.

Tina Cipollari - l’ex Chicco Nalli rivela : “Sono geloso di Vincenzo” : Chicco Nalli torna a parlare della sua ex moglie Tina Cipollari e di Vincenzo Come molti sapranno ormai bene Tina Cipollari e Vincenzo Ferrari hanno iniziato una storia d’amore da alcuni mesi. Difatti la popolare opinionista di Uomini e Donne, dopo aver detto addio per sempre al marito Chicco Nalli, ha poi conosciuto il ristoratore, innamorandosene perdutamente. E a distanza di qualche mese ecco che proprio l’ex marito della famosa ...

Chicco Nalli parla della fine del matrimonio con Tina Cipollari e si commuove a Storie Italiane : “Da un anno e mezzo, due, è terminato un amore bello. Sono nati tre bambini, Mattia, Francesco e Gianluca. È un amore che è esploso all’improvviso e ha continuato a crescere, fino a quando ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che l’amore e la passione erano finiti, ma è rimasto quel rispetto, quell’amicizia e anche quell’amore, io lo chiamo sempre amore”. Inizia così il racconto di Chicco Nalli che, ...

Uomini e Donne - Chicco Nalli confessa la gelosia per Tina Cipollari : Chicco Nalli torna a parlare di Tina Cipollari e confessa la gelosia nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne, oggi legata ad un altro uomo. Tina Cipollari e Kikò hanno un ottimo rapporto e oggi, nonostante siano separati, sono spesso insieme per amore dei loro tre figli. La passione è finita e la coppia ha divorziato, nonostante ciò l’hair stylist continua ad essere decisamente geloso dell’ex moglie, soprattutto ora ...